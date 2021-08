Geen ruimte voor marktkooplui in Zoutelande: 'Hier kan ik niet mee leven'

De dinsdagmarkt in Zoutelande (foto: Jos Clarijs)

"Dat de horeca grotere terrassen krijgt, dat vinden wij prima", vertelt marktman en vertegenwoordiger Edwin Hofs. "Dat gebeurt overal in Nederland." De horecagelegenheden in Zoutelande hebben daar dan ook een vergunning voor. "Maar", zegt Hofs. "In die vergunning staat dat er op marktdagen ruimte gemaakt moet worden voor de markt. En dat wordt nu niet gehandhaafd."

Daardoor komen de marktkooplui zo'n tachtig vierkante meter tekort. Een deel daarvan is in overleg met de gemeente Veere opgelost, maar nog steeds zitten er marktverkopers thuis omdat ze geen ruimte hebben. "We zijn heel bereidwillig om mee te denken", zegt Hofs. "Maar wij hebben een aantal marktverkopers die nu verplicht thuis zitten en in financiële problemen komen omdat ze in Zoutelande geen inkomsten hebben. Daar kan ik niet mee leven."

De rechter buigt zich vanochtend over de zaak.