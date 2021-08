Was de Zeeuwse zomer echt zo slecht? Dit zeggen de cijfers

Strandgangers trotseren de regen (foto: Ria Brasser)

Voor alle onderstaande grafieken geldt dat de zomer van 2021 vergeleken is met het gemiddelde van de zomers van 2016 tot en met 2020.

Wasgoed voortijdig binnen halen

Gelukkig beleefde Zeeland in iedere maand toch wel een weekje waarin het wasgoed buiten aan de lijn kon drogen. In juni was dat week 23, vijf weken later (maar dan zitten we al in juli) nog eens en ten slotte in augustus week 32. In de andere weken moest je het wasgoed net iets te vaak voortijdig binnenhalen.

De laatste week van juni, toen we dagelijks gemiddeld 7,2 millimeter regenwater te verstouwen kregen was de slechtste week van deze zomer. Maar alles is betrekkelijk, want echt rampzalig, dus van Limburgse proporties, werd het bij ons nooit.

In de zon liggen?

Als het droog is, kun je niet altijd in de zon liggen. Een zomer wordt ook bepaald door de uren zonneschijn. Onderstaande grafiek laat dat zien. In niet meer dan vier van de dertien weken scheen de zon in 2021 vaker dan in de vijf jaren daaraan voorafgaand. In de andere negen weken was de lucht in 2021 (veel) bewolkter.

Als het om zonneschijn gaat was juni in elk geval een fijne maand en ook in week 29 (die begon op maandag 19 juli) hadden we allemaal de kans om bruin te worden.

Maxima per dag

Hoe ver steeg het kwik per dag? Alleen in de juniweken van 2021 werd het meestal wat warmer dan in de zelfde weken van de voorgaande jaren. Vanaf juli zakten de maxima per dag gewoonlijk naar waarden die steeds enkele graden lager waren dan in de periode 2016-2020.

Was de zomer echt zo slecht? Vermoedelijk wordt ons beeld wat beïnvloed door gebeurtenissen zoals de overstromingen in Limburg deze zomer. Ook waren er niet veel zomerse dagen waarop het boven de 25 graden was. Een echte strandzomer zoals we 'm gewend zijn geraakt, was het dus niet.