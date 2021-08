Gele of rode gordijnen? Cliënten 's Heeren Loo kiezen zelf inrichting voor hun kamer

"Ik kies die", zegt Lenie de Vries beslist, als zij mag kiezen tussen zeil met het motief van houten planken of linoleum. Zij wijst het zeil dat op parket lijkt aan. "Die past het best bij mijn gordijnen." Gordijnen had zij ook meteen gekozen, de gele wil ze. "Die glimmende, die vind ik het mooiste."

Verhuizen is lastig, nieuwe gordijnen is leuk

Zij en haar vriendin Petra Tramper mogen vandaag kiezen hoe hun nieuwe appartement moet worden afgewerkt. Ze verheugen zich op de verhuizing volgend jaar naar het nieuwe wooncomplex in Middelburg, al is het ook wel lastig. "Ja, een beetje wel, omdat ik een vreemde omgeving moeilijk vind om te wennen", zegt Lenie.

Maar allebei zien ze de voordelen. Op de eerste plaats gaan ze weer vlakbij elkaar wonen. En in een nieuwe kamer met nieuwe gordijnen. "Het is spannend, maar ook heel leuk, want ik krijg een grote kamer en dat vind ik wel fijn", zegt Petra. "Omdat ik in een rolstoel zit. En nu heb ik de kleinste kamer van allemaal."

Lenie de Vries weet precies wat ze mooi vindt (foto: Omroep Zeeland)

De eerste paal van hun nieuwe wooncomplex annex dagbesteding is in mei geslagen in de wijk Rittenburg in Middelburg. Het is het eerste nieuwbouwproject in een reeks. Medio 2022 verhuizen de eerste bewoners naar het nieuwe complex. De komende jaren worden er nog vier wooncomplexen gebouwd.

"Voor de meesten is het heel snel duidelijk", vertelt Hermiene Jansen van 's Heeren Loo. Bij haar komt iedereen langs om de stalen van de gordijnen te bekijken en te voelen, de tegels en de monsters van de vloerbedekking te bekijken.

Megaverhuizing De huisvesting van 's Heeren Loo gaat radicaal op de schop. Woonden cliënten bij voorloper Arduin nog verspreid over 180 woningen, straks wonen alle cliënten in zelfstandige appartementen of in woongroepen van ongeveer acht mensen in zeven of acht grotere woonlocaties. 's Heeren Loo wil op drie locaties gaan bouwen: Rittenburg in Middelburg, aan de rand van de wijk Bossenburg in Vlissingen en aan de 's Gravenpolderseweg in Goes. Nog twee nieuwe locaties in Middelburg en Goes worden gezocht. De huidige locaties Joost de Moor in Vlissingen en de Zijpestraat in Middelburg wil 's Heeren Loo behouden.

Het aantal kleuren is volgens Jansen niet eindeloos. "Dat zou voor veel cliënten veel te ingewikkeld zijn." En van tevoren hebben alle mensen een boekje gekregen om alvast alle opties te bekijken. "Ik heb de afgelopen dagen maar één cliënt gehad die het echt heel moeilijk vond. Maar op het moment dat ik zei 'van mij mag je er ook nog een weekje over nadenken', toen wist hij het."

'Oh wat mooi!'

Als alles uitgekozen is, worden alle voorkeuren zorgvuldig genoteerd. Lenie de gele gordijnen, Petra de roze. "Mooi hoor, Peet", zegt Lenie. "Ja, bij jou ook", zegt Petra. Het is het woord dat het meest is gevallen vanmiddag. "Oh, mooi", klinkt het steeds. Ook als ze aan het einde een geprinte impressie van hun keuzes zien: "Oh, wat mooooi."

