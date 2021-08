Ondernemers in Zoutelande en Renesse missen een bemenst toeristeninformatiepunt

Dit jaar is de financiering van de VVV door ondernemers, gemeentes en Provincie Zeeland stopgezet. De inspiratiepunten waar de toerist terechtkon voor informatie en streekproducten zijn veelal opgedoekt. De verantwoordelijkheid voor het 'gastheerschap' werd teruggegeven aan de gemeentes.

Elke gemeente zoekt het nu zelf uit

De meest Zeeuwse gemeentes hebben het wegvallen van de VVV's zelf ingevuld. Middelburg heeft bijvoorbeeld een Tourist Shop in een boekenwinkel aan de markt. In Yerseke is er een informatiepunt bij een verhuurbedrijf van scooters. Andere gemeentes opende infopunten in cafés, winkels en musea, maar niet overal.

In Renesse is een infopunt met digitale panelen (foto: Omroep Zeeland)

In Zoutelande is helemaal niets teruggekomen voor het inspiratiepunt dat daar zat. Ondernemers vinden dat onverteerbaar. Het is volgens voorzitter Kees Bierens van de middenstandsvereniging Zomid niet te begrijpen dat er geen oplossing is gevonden voor het wegvallen van het inspiratiepunt van de VVV in het dorp. "Want", zegt Bierens, "er is bij een grote groep toeristen behoefte aan een gezicht dat toeristische informatie duidt."

Geen tijd

Dat die behoefte er is wordt door ijssaloneigenaar Lourus Roelse beaamd: "Er komen veel mensen hier in de zaak die eerst vragen of er een informatiepunt is. En als ze horen dat dit niet het geval is, proberen ze hun informatie bij ons te halen. We hebben daar niet altijd tijd voor, maar willen mensen ook niet teleurstellen."

Onbemand informatiepunt in Renesse

Datzelfde geluid is in Renesse te horen. Sandra van Leeuwen, die in een pand achter het gesloten VVV-kantoor fietsen verhuurt, krijgt veel vragen van toeristen en ook zij heeft daar soms geen tijd voor. Ze stuurt de toeristen dan door naar het onbemande informatiepunt waar twee digitale informatiepalen staan en wat folders liggen. "Maar toch willen veel Duitse en Nederlandse toeristen gewoon iemand spreken over wat er hier te doen is", zegt Van Leeuwen.

Sandra van Leeuwen krijgt veel vragen in haar fietsverhuurwinkel (foto: Omroep Zeeland)

De toeristen die we spreken in Renesse en Zoutelande reageren verschillend. Een man uit Vlaanderen haalt zijn schouders op wanneer hij hoort dat er geen infopunt in Zoutelande is. "Voordat ik ergens naar toe ga, kijk ik op het internet wat daar te doen is. En als ik iets ter plekke wil weten, dan zoek ik dat op mijn telefoon op."

Maar een stukje verderop op een terras windt een toerist uit Friesland zich er juist over op: "Ik vind het een hele slechte zaak voor de toeristen die hier voor de eerste keer komen. Het is een perfecte plek om je informatie te krijgen."

Overgangsjaar

De meeste gemeentes zien 2021 als een overgangsjaar en zeggen dat na een evaluatie van het seizoen gekeken wordt hoe ze verder willen gaan met hun hernieuwde taak van gastheer.