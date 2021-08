Politie spreekt af met WhatsApp-frauders, twee verdachten in boeien geslagen

De verdachten worden aangehouden (foto: Politie Walcheren)

De fraudeurs deden zich voor als een bekende van het slachtoffer en vroegen hem geld over te maken. Toen de man de politie inschakelde, namen rechercheurs het gesprek over. Zij wisten uiteindelijk een afspraak te maken met de fraudeurs en zeiden het geld te overhandigen op een parkeerplaats in Middelburg.

Twee mannen kwamen opdagen op die locatie. Zij werden door de politie onopvallend in de gaten gehouden en uiteindelijk aangehouden.

Een verdachte wordt in de boeien geslagen (foto: Politie Walcheren)

De twee verdachten zitten vast in gevangenis Torentijd in Middelburg. De politie doet nog verder onderzoek.

Politie waarschuwt

Op Instagram waarschuwt de politie nog eens om niet zomaar geld over te maken als dit via WhatsApp gevraagd wordt. "Maak niet zomaar een afspraak en maak ook geen geld over voordat u zeker weet dat het echt te vertrouwen is."

De afgelopen maanden deden verschillende Zeeuwen aangiften van cybercriminaliteit, zoals WhatsApp-fraude en bankpasfraude. Vorige week is meer dan tachtig keer aangifte gedaan van bankfraude via de telefoon. In alle gevallen gaat het voornamelijk om oudere slachtoffers.

