Feest voor spoorlijn die al lang niet meer gebruikt wordt

Halte spoor Mechelen-Terneuzen in De Klinge (foto: werkgroep GrensDorpen)

"Voordat de spoorlijn er was, was dit een arme boerenomgeving", vertelt Marc Mangnus in radioprogramma de Zeeuwse Kamer. "Maar door die verbinding zijn er toch wel industriële ontwikkelingen gekomen. Het is echt een economische impuls geweest."

"De spoorlijn was heel belangrijk voor de haven", vult Eric de Keyzer aan. Volgens hem heeft Terneuzen haar status als belangrijke havenstad te danken aan de spoorlijn. "De handel ging via de havens, maar die goederen moesten zo snel mogelijk naar het achterland getransporteerd worden. En ook weer naar de havens toe voor de export. Dat kon allemaal via de spoorlijn."

Fietsen over het spoor

Na de twee Wereldoorlogen en de Beurskrach van 1929 nam het gebruik van de spoorlijn af. In eerste instantie door die gebeurtenissen, maar later vooral door de ontwikkelingen op het gebied van wegen en voertuigen. Steeds meer handel ging over de autoweg in plaats van het spoor.

Uiteindelijk is de spoorlijn, die in eerste instantie privaat was, verkocht aan de nationale spoorbedrijven van Nederland en België. In België kun je nog steeds fietsen langs een deel van de spoorlijn, van Hulst naar Sint-Niklaas. In Zeeuws-Vlaanderen is er niet veel over van de eens zo belangrijke treinroute. Daar zijn wel herinneringsborden neergezet en zijn op sommige plaatsen gerestaureerde spoorhuisjes te vinden.

Beluister hier het volledige gesprek met Eric en Marc:

Zeeuwse Kamer | 150 jaar spoorlijn Mechelen-Terneuzen

Hoe belangrijk de spoorlijn ook was, of die in ere hersteld moet worden weet Mangnus nog zo net niet. "In het kader van de energietransitie zou het wel interessant zijn, natuurlijk. Maar of het economisch interessant is, daar zou eens onderzoek naar gedaan moeten worden."

De verjaardag van het spoor wordt in ieder geval, ondanks corona, goed gevierd. In verschillende musea zijn tentoonstellingen te bezoeken over het onderwerp. Ook worden er fiets- en wandeltochten langs de treinroute georganiseerd. Er zijn gratis rondleidingen en er wordt een speciaal biertje gepresenteerd, toepasselijk genaamd 'Spoorzoeker'.