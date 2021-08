Minder coronabesmettingen dan gisteren

(foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen, 11 van de 33, vonden in Vlissingen plaats. Reimerswaal komt met acht nieuwe gevallen in Zeeland op de tweede plaats.

Per gemeente

vrij 27 aug za 28 aug zo 29 aug ma 30 aug di 31 aug Borsele 1 0 0 3 0 Goes 5 2 1 6 1 Hulst 2 0 1 1 1 Kapelle 1 2 0 2 0 Middelburg 1 1 2 2 4 Noord-Beveland 0 0 0 0 0 Reimerswaal 4 5 4 3 8 Schouwen-Duiveland 1 0 0 2 4 Sluis 3 3 1 4 1 Terneuzen 2 3 3 5 2 Tholen 1 3 1 2 0 Veere 1 0 0 0 1 Vlissingen 4 3 5 10 11 totaal Zeeland 26 22 18 40 33

Reimerswaal is met een promillage van 1,6 de gemeente met verhoudingsgewijs de meeste nieuwe coronabesmettingen. Dat wil zeggen dat op iedere duizend inwoners in de gemeente Reimerswaal er in de afgelopen zeven dagen 1,6 inwoners ziek is gebleken.

Veertiendagentrends

Onderstaande kaart laat de veertiendagentrends in Zeeland zien. In Vlissingen, Sluis en Kapelle gaat de trend omhoog. Dat wil zeggen dat daar in de laatste zeven dagen meer besmettingen zijn geconstateerd dan in de voorgaande zeven dagen.