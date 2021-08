Toeristen geven niets om mindere zomer: 'Zeeland is altijd prachtig'

Weer of geen weer, toeristen pakken de fiets om van hun Zeeuwse zomer te genieten (foto: Omroep Zeeland)

"Een ijsje eten kan ook als het wat frisser is hoor", lacht een stel terwijl ze zijn neergestreken op een bankje op het dorpsplein in Oostkapelle. Op het tafeltje staan twee ijsjes.

"Wij komen hier al jaren op vakantie en of de zon nou schijnt of niet, het is hier altijd prachtig. Fietsen doen we hier ook graag, zoals nu. We hebben een vakantiehuisje in Kamperland en zijn nu op de fiets hier terechtgekomen om even een pauze te nemen en een ijsje te eten. Weer of geen weer, Zeeland is altijd leuk en prachtig en we komen hier zeker weer terug."

Ondanks het herfstweer worden er in Oostkapelle toch ijsjes gegeten (foto: Omroep Zeeland)

Verderop in de Dorpsstraat zijn ook veel toeristen te vinden. "Wij zijn lekker aan het shoppen vandaag", vertelt een mevrouw die dik en winters is aangekleed met een sjaal en een jas. "We hebben wel warme kleding nodig vandaag en als we het weer van deze zomervakantie een cijfer moeten geven is het amper een zesje. Maar goed, we bekijken het positief: aan het einde van deze week hebben ze mooi weer afgegeven en dat zou onze vakantie mooi afsluiten."

Minder weer bederft pret niet

Andere toeristen geven het Zeeuwse weer van de afgelopen twee maanden ook geen hoger cijfer dan een zes. "Het is prima fietsweer. Wij komen hier al 26 jaar en dat zal niet veranderen. Het zonnetje laat op zich wachten, maar onze vakantiepret gaat er niet aan onderdoor. Volgend jaar zijn we hier weer!"

Naderende buien waren deze zomer misschien iets vaker te zien (foto: Jo Dingemanse)

Zeeuwen zelf lijken niet heel ontevreden over het weer in eigen provincie. Op Instagram geven de volgers van Omroep Zeeland gemiddeld een zes als weercijfer. En ook al was het lang niet altijd zonnig met zomerse temperaturen, toch waren er genoeg mooi momenten. Op de Facebookpagina van Omroep Zeeland delen Zeeuwen de mooiste foto's van deze zomer.

Vandaag eindigt de meteorologische zomer. Wat is de mooiste Zeeuwse weerfoto die jij deze zomer hebt gemaakt? 👇🌤📸 Posted by Omroep Zeeland on Tuesday, August 31, 2021

