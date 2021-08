Wie wint de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2021?

Gedeputeerde en juryvoorzitter Jo-Annes de Bat maakte de favorieten dinsdag bekend in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis.

De uitreiking van de Emergo in 2019 (foto: Limit Fotografie)

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt. De prijs gaat ieder jaar naar een Zeeuwse ondernemer die de meest aansprekende innovatie heeft gerealiseerd.

De volgende bedrijven hebben dat gedaan en maken dus kans op de titel:

Q Aviation uit Middelburg

Q Aviation ontwikkelde de HAPI, de "Helicopter Approach Path indicator". Een systeem waardoor het makkelijker is om een helikopter veiliger te laten landen. De HAPI is een product dat door middel van lichtsignalen de piloot kan bijsturen bij de landing.

Vervaet uit Biervliet

Het platform Vervaet Connect is ontwikkeld door Vervaet om alle data van hun landbouwmachines te verzamelen. Deze gegevens worden naar een cloud gestuurd en op een platform gezet. Hier kunnen klanten die de voortuigen gebruiken de data koppelen aan percelen waarop ze gewerkt hebben. Ze krijgen daardoor snel inzicht in de kosten per perceel. En daarnaast kunnen ze makkelijker de technische werking van de machine analyseren in verschillende omstandigheden.

Meatless uit Goes

Meatless ontwikkelde een nieuwe techniek om meel van granen en peulvruchten te maken. Het bedrijf ontwierp daarvoor productiesystemen die in Zeeland zijn gebouwd.

MST Group uit Meliskerke

De MST Group ondersteunt opdrachtgevers in het bedenken, ontwerpen en bouwen van producten. Dat doen zij op een innovatieve manier namelijk Lean Engineering. Daarbij wordt de verspilling van tijd en kosten geminimaliseerd. Ze zijn vooral actief in de mobiele en stationaire machinebouw.

Fylm uit Heinkenszand

Fylm is een product waardoor een beweegexpert, zoals een fysiotherapeut of een bewegingsagoog hun kennis digitaal op kunnen schalen door beweegfilms op maat voor huiskamers te maken. Deze zijn dan te bekijken via een online platform.

Winnaar van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2018: KV Techniek uit Goes op het podium (foto: Suzan Fotografie)

De vakjury, onder leiding van gedeputeerde Jo-Annes de Bat, gaat op bedrijfsbezoek bij de genomineerden. Daarnaast doen studenten van de HZ University of Applied Sciences onderzoek naar de innovaties en verwerken dit tot een rapport dat gebruikt wordt door de jury om, naast de bedrijfsbezoeken, te komen tot een eindoordeel.

Wat vind jij de beste innovatie?

Naast de juryprijs wordt een publieksprijs uitgereikt. In november kun je daarvoor je stem uitbrengen op de website van Omroep Zeeland.

Meer informatie over de genomineerden vind je op de website van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo. Op woensdag 1 december worden de winnaars van zowel de Emergo juryprijs als de Emergo publieksprijs bekendgemaakt op netwerkbeurs Contacta in Goes.

Vorig jaar won Hello Container de juryprijs en Traas Ongediertebestrijding de publieksprijs.