Ouders schrikken van nieuwe bustarieven voor naar schoolgaande kinderen

(foto: Omroep Zeeland)

Ouders hadden de prijsstijging niet zien aankomen. "De schrik sloeg me om het hart. Je krijgt er toch een beetje hartkloppingen van", aldus Marinda Meijer uit Oosterland. Haar 16-jarige dochter reist elke dag met de bus naar het RGO in Middelharnis. "Je probeert hard te sparen, maar het wordt aan alle kanten uit je portemonnee getrokken. Het gaat tussen de vier- en achthonderd euro per jaar extra kosten. Dus pér kind, pér jaar."

Ook Inge Verhoek schrok van de nieuwe tarieven. "De school van mijn twee zonen én Connexxion gaven eerst aan dat Flakkee ook onder Zeeland Voordeel zou vallen. We zouden dan wel wat duurder uit zijn, maar niet zóveel. Ik voel me eigenlijk misleid."

Met Zuid-Hollands abonnement in Zeeland reizen

Connexxion zegt dat 'de problemen' komen door het nieuwe product Zeeland Voordeel, dat in de plaats van de sterabonnementen is gekomen. Volgens Connexxion is het nieuwe aanbod flexibeler en eerlijker. "Bij Zeeland Voordeel betaal je een maximaal bedrag per maand voor reizen binnen Zeeland", zegt Wilma Koevermans van Connexxion.

Voor reizen tussen bijvoorbeeld Oosterland en Middelharnis geldt dit niet. "Die reizigers kunnen een Zuid-Hollands abonnement nemen. Je selecteert een gebied en kan dan reizen in een cirkel om dat gebied heen. Als het gebied groot genoeg is, kan je met dat Zuid-Hollandse abonnement ook in Zeeland reizen. Voor de reis tussen Oosterland en Middelharnis kan dat net."

Voor mensen die voor zichzelf of hun kinderen een verkeerd en te duur abonnement hebben gekozen, wil Connexxion een oplossing zoeken. "Deze mensen kunnen zich melden, dan zorgen wij dat het wordt aangepast", zegt Koevermans. "Er is absoluut geen sprake van dat abonnementen op jaarbasis 800 euro meer kosten."