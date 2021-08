Zeeuwse Adrienne in Australië zat even in de stress

Adrienne bij het kampvuur (foto: Omroep Zeeland)

"Twee truckdrivers afkomstig uit New South Wales zijn positief getest op het coronavirus. Ze hebben gedoucht in een dorpje dat hier in de buurt is (op 105 kilometer rijden red.). Dus aardig wat mensen zaten in de stress, voornamelijk voor de aboriginals. Omdat er voor hen weinig medische hulp is." Verder heeft Adrienne weinig last van de stijging van het aantal besmettingen. "Dat is voornamelijk in het oosten. De grenzen zijn dicht, dus we zitten hier veilig."

De weg die Adrienne aan het opknappen is, is voor de aboriginals. "We zitten in the middle of nowhere. Er is niks. Ons kamp zit op 535 kilometer van ons huis. Met de auto doe ik daar tien uur over, dat zegt wel iets over de staat van de weg."

Adrienne Verburg vanuit Australië