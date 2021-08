Hoofdweg Rilland op de schop

Hoofdweg in Rilland (foto: Google Maps)

Het werk aan deze doorgaande verbindingsweg komt op een lastig moment, aan het begin van de oogstwerkzaamheden en het einde van de schoolvakanties. Maar, zegt wethouder Maarten Both, overlast is nu eenmaal niet te voorkomen.

Wensenlijstjes

De herinrichting van de dorpskernen is in Reimerswaal een meerjarenplan. En de gemeente gaat niet over één nacht ijs, benadrukt wethouder Both. De bewoners hebben bij inspraakavonden hun wensenlijstjes kunnen doorgeven. "We zijn bijna aan alle verzoeken tegemoet kunnen komen", zegt Both.

Snelheid uit de weg halen

De Hoofdweg is een belangrijke doorgangsweg in Rilland. Het dorp is anderhalve eeuw geleden op de tekentafel ontworpen met een kaarsrecht stratenpatroon. En die rechte wegen nodigen uit tot té hard rijden. Juist om de snelheid uit de weg te halen wordt er een slingereffect aangebracht, waarbij het doorgaande verkeer van links naar rechts zich een weg langs de bermen en parkeervakken baant. Verkeersdrempels komen er niet, want dat zorgt voor overlast merkt projectleider Richard Klein op.

Rekening met elkaar houden

Met het Shared Space-principe heeft Reimerswaal al ervaring opgedaan bij de herinrichting van andere dorpskernen. Geen drempels, stoepbanden of andere hindernissen meer de weg is van en voor iedereen. Van wanorde of verkeersonveiligheid is geen sprake, benadrukt Both. Integendeel zelfs. "Weggebruikers houden rekening met elkaar. Juist omdat ze samen één wegvak delen, letten ze beter op."

Basisscholen

Veiligheid is er ook bij de basisscholen, waar een snelheidsbegrenzing geldt. Met borden wordt de voorbijgangers duidelijk gemaakt dat ze een schoolzone naderen.

Mooier en veiliger

De woningen en winkels blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar aldus Both. Om te voorkomen dat inwoners kilometers moeten omrijden, zijn er tijdelijke noodmaatregelen. Zo kunnen automobilisten tijdelijk gebruik maken van een fietspad in de nabijheid van een supermarkt. Het is éven ongemakkelijk, moet Both toegeven. "Maar uiteindelijk wordt ook Rilland er weer een stuk mooier en veiliger op."