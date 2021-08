Een bar en straatstenen; de nieuwe bieb in Goes gaat open

Directeur Jannie van Vugt kan zich goed voorstellen dat de nieuwe bieb er niet uitziet als een bibliotheek. "Het is een heel verschil met de bibliotheek die we verlaten hebben. Deze bibliotheek is een plek waar je nog steeds boeken vindt, maar waar je ook inspiratie kan opdoen door te praten met mensen die je ontmoet."

Bibliotheekdirecteur Jannie van Vugt in de nieuwe bibliotheek van Goes (foto: Omroep Zeeland)

Er is een bar waar bezoekers wat kunnen drinken en de vloer ligt bezaaid met straatstenen. Een bewuste keuze: "Het moet heel logisch zijn dat je van de straat zo naar binnen loopt. Dan ben je een verlengstuk van de straat en word je automatisch naar binnen gezogen."

Divers, stoer en compleet

De stad Goes is verwerkt in het uiterlijk van de bibliotheek: "De diversiteit van Goes komt terug in het gebouw, net als stoerheid. Goes is niet zo grootschalig, maar wel compleet. Dat willen we laten zien. En onze inwoners maken de bieb van Goes straks echt Goes. Ik hoop dat het een organische plek wordt waar iedereen zich op zijn gemak voelt. Dat ze meer vinden en ontdekken dan waar ze naar op zoek waren."