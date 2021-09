Goedemorgen! Herfst, Rilland en bibliotheek Goes

Hoofdweg in Rilland (foto: Google Maps)

Over verkeersveiligheid gesproken, na Hansweert, Krabbendijke en Kruiningen is Rilland aan de beurt. Het dorpscentrum gaat op de schop. Vanaf morgen wordt er gewerkt aan de Hoofdweg en omgeving. Auto's, fietsers en voetgangers gaan dezelfde straatruimte delen. Het werk aan deze doorgaande verbindingsweg komt op een lastig moment, aan het begin van de oogstwerkzaamheden en het einde van de schoolvakanties. Maar, zegt wethouder Maarten Both, overlast is nu eenmaal niet te voorkomen.

Uitspraak

Vandaag doet de rechtbank Breda uitspraak over de zaak van de Belgische loodgieter, waarvan de resten werden gevonden bij Oud-Vossemeer. Een moeder en dochter uit Sint-Maartensdijk worden verdacht van betrokkenheid. Tegen de moeder is tien jaar cel geëist, tegen de dochter vijftien maanden waarvan vijf voorwaardelijk.

Bibliotheekdirecteur Jannie van Vugt in de nieuwe bibliotheek van Goes (foto: Omroep Zeeland)

Tien jaar discussie en een zomer verbouwen waren er voor nodig, maar vandaag wordt de nieuwe bibliotheek in Goes dan echt geopend. De bieb is verhuisd naar het Bleekveld, naast theater De Mythe. De afgelopen ruim dertig jaar zat de bibliotheek aan de Oostwal. Wij kregen alvast een rondleiding door de bibliotheek, die er eigenlijk helemaal niet zo uitziet als een klassieke bieb.

Wel zin in cultuur, maar ga je liever naar buiten vanmiddag? Jongeren van 6 t/m 17 jaar kunnen vanaf vandaag terecht bij Cultuur@CruyffCourts. Om 15:00 is de kick-off op het Meiveld in Middelburg, met activiteiten als fotografie, dans, graffiti en muzieksessies.

Zomerkiekje in Veere (foto: Adrie Gideonse)

Het weer

Als je vanochtend vroeg de deur uit moet, kan je het beste voor de zekerheid een paraplu meenemen. Het is overwegend bewolkt en er kan een klein buitje (mot)regen vallen. Vanmiddag breekt de zon door en de rest van de dag blijft het droog, met een maximumtemperatuur van rond de 20 graden. De wind waait uit noord tot noordoost en is vanochtend zwak tot matig, vanmiddag matig tot vrij krachtig.