Partij voor de Dieren opent jacht op misstanden

Trees Janssens van de Partij voor de Dieren (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de Partij voor de Dieren is er een hoop onduidelijkheid over wanneer en op welke manier er gejaagd mag worden. Volgens Trees Janssens is daar onduidelijkheid over: "Wanneer mag er gejaagd worden, mag je dode dieren als lokaas gebruiken, mag je 's nachts jagen. En meer van dit soort vragen. Het is ingewikkeld omdat er steeds ontheffingen en vergunningen worden gegeven aan bedrijven. Aan de ene kant de plezierjacht en de populatiebeheer. Dan mag er bijvoorbeeld een bepaald aantal damherten op de Haringvreter worden afgeschoten."

De partij wil met het meldpunt in kaart brengen waar, wanneer en hoe vaak iets misgaat. Daar heeft de partij tot op heden nog geen informatie over verzameld. "Incidenteel krijgen we een mailtje, maar omdat we nog geen meldpunt hadden hebben we nog niet meer informatie", aldus Janssens.

Inmiddels is de plezierjacht op konijnen en wilde eenden al bezig, vanaf 15 oktober mag er ook gejaagd worden op fazanten, hazen en houtduiven.