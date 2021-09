Monumentale stoep bij Oostkerk wordt gerepareerd

Het trottoir werd in 1676 tijdens de bouw van de Oostkerk gelegd. Beheerder van de kerk, Leo Hannewijk, wil dat de gemeente eens kijkt hoe de verkeersstroom verbeterd kan worden. "Het Oostkerkplein is een smalle, bochtige straat waar grote vrachtwagens eigenlijk niet doorheen kunnen rijden. En dan is het ook nog eens tweerichtingsverkeer."

De gemeente zegt dat er in de toekomst gekeken zal worden wat de mogelijkheden zijn met de straat. Volgens restaurateur Wim Oosse is het een taaie klus. "Het is hardsteen en het is laag bij de grond werken, dat maakt het lastig. Maar de klus is in twee dagen geklaard hoor." Kosten van de reparatie lopen in de honderden euro's.