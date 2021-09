Geen wethouder van de achterkamertjespolitiek: 'Ik praat veel te hard, ze horen mij door de muur heen'

Wanneer je met Diana van Damme door Hulst loopt is het moeilijk om een goed gesprek te voeren. Om de honderd meter komt ze iemand tegen die haar iets te vertellen heeft, of waar ze zelf een gesprek mee begint. Zoals de nieuwe marktkoopman die vandaag voor het eerst zijn verkoopwagen voor het stadhuis heeft gezet. "Bevalt het een beetje?", vraag Van Damme. "Gekkenhuis", is het antwoord. En na vijf minuten begrijpt de koopman pas dat het de wethouder is waar hij mee spreekt.

Ongeschikt voor achterkamertjespolitiek

Luid en duidelijk. Dat is de slogan waar Diana van Damme zich mee heeft vereenzelvigd. "Ik ben niet geschikt voor achterkamertjespolitiek", beweert ze, "Dat komt omdat ik zo hard praat. Iedereen hoort me door de muren heen."

De nieuwe marktkoopman begint meteen een praatje met de wethouder (foto: Omroep Zeeland)

In 1997 werd ze door de PvdA in Hulst benaderd met de vraag of ze de gemeentepolitiek in wilde gaan. In 1998 stond ze op de kieslijst en kreeg meteen genoeg stemmen voor een plekje in de gemeenteraad als raadslid. Veertien jaar geleden werd ze de eerst vrouwelijke wethouder in Hulst. Ze had er geen last van dat het college eigenlijk een mannenbolwerk was: "Ik moet het echt opnemen voor de mannen. We werken goed samen, helpen elkaar. Ik heb totaal niet het gevoel dat het uitmaakt of je een man of vrouw bent in de samenwerking."

Vechten tegen de Bierkaai

Als je vraagt wat haar politieke hoogtepunt was de afgelopen jaren noemt ze de ontwikkeling van het gebied rond de Bierkaai in Hulst. Hoewel dat geen makkelijk project was: "Wanneer je hoort dat je een koper hebt voor de Bierkaai en vervolgens die projectontwikkelaar failliet ziet gaan, dan weet je het even niet meer, hoor!" Maar nu het project zijn eindfase ingaat, met onder andere een bioscoop en een brasserie is Van Damme daar toch trots op.

Een ander hoogtepunt is de verhuizing van Museum Hulst naar de overkant van de straat. Ook daar zag Van Damme zwarte sneeuw: "Tot twee keer toe naar de raad om meer geld te vragen, dat voelde niet goed, maar het kon niet anders." Inmiddels is de verbouwing van het oude VVV kantoor in volle gang en kijkt Van Damme uit naar de heropening van het museum.

Nu nog de werkplek van Van Damme. Het wordt nu tijd voor de jongere generatie, vindt ze (foto: Omroep Zeeland)

Of ze die heropening mee zal maken als wethouder valt te betwijfelen want na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar komt ze niet meer terug. De jongere generatie moet het van haar overnemen, vindt ze.

Social media

Terug in haar kamer in het gemeentehuis zegt ze dat ze op is gehouden met het lezen van commentaar op sociale media: "Daar worden zulke lelijke dingen gezegd. Dat trek ik me aan, en dat is niet goed." En ook al krijgt ze weleens tegengas, ze gelooft dat de meerderheid van de burgers in Hulst wel waardering heeft voor wat ze heeft gedaan.

"Nu wordt het tijd voor m'n gezin, familie en vrienden. Die hebben altijd gepikt dat ik constant bezig was met de politiek, dat ze eigenlijk op de tweede plaats kwamen. Dat ga ik nu goedmaken."