Jarenlange celstraffen voor doden Belgische loodgieter

Een 32-jarige man uit Bergen op Zoom wordt gezien als de hoofdverdachte in deze zaak. Hij is veroordeeld tot 17 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De vrouw uit het Belgische Zoersel die het slachtoffer naar zijn woning lokte om hem te beroven kreeg een celstraf van 10 jaar.

De Belgische loodgieter Johan van der Heyden was al een half jaar vermist, toen hij in december 2019 werd gevonden in het Schelde-Rijnkanaal bij Oud-Vossemeer. De man verdween na een bezoek aan een vrouw in Zoersel waar hij een buitenechtelijke relatie mee had. Justitie vermoedt dat die vrouw, samen met anderen, op het geld van de loodgieter uit was.

Justitie gaat ervan uit dat de man uiteindelijk door geweld om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd met een kettingzaag in stukken gezaagd en op het woonwagencentrum in Steenbergen verbrand. Wat er overbleef werd uiteindelijk in een speciekuip gedumpt in het Schelde-Rijnkanaal.

Meegeholpen met laten verdwijnen lijk

Moeder en dochter woonden toen op het woonwagencentrum in Steenbergen. Later zijn ze verhuisd naar Sint-Maartensdijk. De nu 20-jarige dochter heeft 81 dagen vastgezeten vanwege haar betrokkenheid. Ze zou onder meer mee zijn gegaan om een speciekuip te kopen waarin de stoffelijke resten werden gedumpt en heeft zakken met as naar de vuilnisstort gebracht.

Het aandeel van haar moeder wordt groter geacht. Die zou de slaapmiddelen geregeld hebben waarmee de loodgieter werd bedwelmd en ook verschillende keren hebben meegeholpen om het slachtoffer te verslepen. In haar garage werd de man in stukken gesneden waarna ze ook mee zou hebben geholpen met schoonmaken.

Politie op zoek naar het lichaam van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (foto: Omroep Zeeland)

Tegen de moeder was een celstraf van tien jaar geëist voor haar aandeel bij het gijzelen en afpersen van de Belgische loodgieter en het laten verdwijnen van zijn stoffelijk overschot. Tegen de dochter was een straf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, geëist.

Angst om te weigeren

De dochter heeft verklaard dat ze niet durfde te weigeren omdat ze doodsbang is voor de hoofdverdachten. Ze wilde daar in de rechtbank niet op ingaan, ook niet toen er gevraagd werd of diegene in de rechtszaal aanwezig is. Wel liet ze weten dat ze nu probeert haar leven op te bouwen in Sint-Maartensdijk. Met een eigen woning, een relatie en mogelijk ook uitzicht op een opleiding en werk.

