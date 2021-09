Eerste Limburgse families verwelkomd in Zeeland

Bij aankomst was er voor de familie Boessen een welkomstpakket met tegoedbonnen voor een diner, museumuitje en Zeeuwse lekkernijen. Toen campingeigenaar Ria Boot hoorde van dit initiatief was ze meteen enthousiast en besloot een chalet vrij te houden voor de komende weken voor de getroffene: "Het is een geweldig gevoel om dit te mogen aanbieden en het herinnert mij aan onze tijd dat wij de Watersnoodramp hebben meegemaakt. Je ziet dat de wateroverlast in Limburg een enorme impact op de gezinnen heeft. Ik hoop dat ze hier de tijd krijgen om tot rust te komen."

Initiatief verlengd

De vakanties voor de getroffenen vinden plaats in de periode van 1 september tot 15 oktober en worden aangeboden door serviceclub Rotary Zierikzee, Recreatieorganisatie Hiswa-Recron, de provincie Zeeland en het Watersnoodmuseum. "In eerste instantie wilden we de vakanties aanbieden tot 24 september, maar we kregen ontzettend veel aanmeldingen die we allemaal moesten inplannen. Vandaar dat we de periode iets hebben verlengd", zegt Marieke Braber van Hiswa-Recron Schouwen-Duiveland.

De familie Boessen uit Rothem is het eerste gezin dat wordt verwelkomd in Zeeland door burgemeester Jack van der Hoek (foto: Omroep Zeeland)

De Limburgers komen met eigen vervoer naar Zeeland. Hier worden ze de komende dagen in de watten gelegd. De meeste families blijven een weekend of midweek, maar voor sommige families wordt een uitzondering gemaakt. Er is bijvoorbeeld een nierpatiënt die een week mag blijven omdat het anders niet te doen is met de dialyse. Ook bij gezinnen met gehandicapte kinderen wordt geluisterd naar individuele behoeftes en vragen. "Zolang we deze mensen even de rust kunnen geven die ze verdienen, valt er overal wel een mouw aan te passen", aldus Braber.