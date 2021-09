Minder ongelukken, maar toch meer gewonden: 'Dat vraagt om meer bewustwording'

Hoewel er in Zeeland minder vaak ongelukken gebeuren op de weg, vallen er bij die ongelukken meer gewonden dan voorheen (foto: Ria Brasser)

Ondanks dat het door corona rustiger was op de weg, lag het aantal verkeersslachtoffers vorig jaar toch hoger dan in 2019. "Wij proberen dat soort stijgingen te analyseren", vertelt Van der Maas, die ook voorzitter is van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). "Minder verkeer betekent minder ongelukken, maar onze conclusie is dat mensen ook harder reden. Daardoor vallen er toch meer slachtoffers."

'Doe het niet'

Het ROVZ probeert bij verkeersongevallen te herleiden wat de oorzaak was. Daaruit blijkt dat de mobiele telefoon vaak de boosdoener is. "Doe het niet", pleit Van der Maas. "Niet in de auto, niet op de trekker, niet op de fiets." Met de zogenoemde MONO-campagne wordt landelijk aandacht gevraagd voor dit probleem.

Verkeersveiligheid van landbouwwerktuigen is een belangrijk thema dit jaar (archieffoto) (foto: Ria Overbeeke)

Een ander belangrijk thema van de campagne van dit jaar is het landbouwverkeer. Het aantal ongevallen met landbouwvoertuigen neemt sterk af. Van der Maas ziet dat de campagnes van de afgelopen jaren baat hebben gehad: "Sinds 2017 zijn er geen dodelijke slachtoffers meer gevallen bij verkeersongevallen met landbouwvoertuigen. Er zijn wel gewonden gevallen, maar lang niet zoveel als vroeger. Onze inzet zie je terug in de cijfers."

Toch blijft het een belangrijk speerpunt. "We zijn echt een landbouwprovincie. Landbouwvoertuigen moeten over de weg kunnen, want ze moeten hun werk doen. Maar soms is de verkeerssituatie nog niet wenselijk", vertelt Van der Maas. "Ik zie dat we nog lang niet klaar zijn. Soms rijden landbouwwerktuigen op hele smalle wegen waar ook fietsers rijden of voetgangers lopen."

Beluister hier het volledige gesprek in de Zeeuwse Kamer:

Zeeuwse Kamer | Verkeersveiligheid met Harry van der Maas en Kees Harthoorn

Om oplossingen te bedenken voor gevaarlijke verkeerssituaties gaat de provincie ook in gesprek met landbouwbedrijven. "Als je als bedrijf inspraak kan hebben, daar sta ik helemaal achter", vertelt Kees Harthoorn, directeur van Hartoon loon- en verhuurbedrijf. Zijn personeel werkt met grote landbouwmachines, die soms ook over de weg moeten. "Wij proberen onze machines altijd uit de kernen te weren. Samen met de provincie kunnen we voor situaties zorgen waarbij de kernen worden ontlast en het langzame verkeer, zoals fietsers en scooters, veilig over de weg kunnen."

Harthoorn noemt als voorbeeld de weg van Vlissingen richting Koudekerke en van Koudekerke richting Middelburg. Daar zijn passeerstroken aan de weg toegevoegd en snelheden aangepast, waardoor de situatie is verbeterd.

Zwaai naar elkaar

Eerder riep het ROVZ weggebruikers al op om te zwaaien naar boeren op hun trekkers. Ook dat zorgt volgens Van der Maas voor veiligheid: "Soms zit je toch op dezelfde weg en dan zwaai je even naar elkaar. Met andere woorden: we hebben elkaar gezien, we hebben oog voor elkaar en we gaan het samen veilig proberen te doen."