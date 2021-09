Nieuwe coronabesmettingen weer boven de veertig

(foto: Omroep Zeeland)

Kapelle, Reimerswaal en Vlissingen hebben ieder zeven nieuwe coronagevallen. Voor Noord-Beveland is dit al de zevende dag op rij waarin door het RIVM geen nieuwe coronabesmettingen zijn gemeld.

Per gemeente

za 28 aug zo 29 aug ma 30 aug di 31 aug wo 1 sep Borsele 0 0 3 0 2 Goes 2 1 6 1 4 Hulst 0 1 1 1 0 Kapelle 2 0 2 0 7 Middelburg 1 2 2 4 5 Noord-Beveland 0 0 0 0 0 Reimerswaal 5 4 3 8 7 Schouwen-Duiveland 0 0 2 4 1 Sluis 3 1 4 1 1 Terneuzen 3 3 5 2 3 Tholen 3 1 2 0 3 Veere 0 0 0 1 2 Vlissingen 3 5 10 11 7 totaal Zeeland 22 18 40 33 42

Met een promillage van 1,7 is de situatie in Reimerswaal verhoudingsgewijs het ergste van Zeeland. Het betekent dat 1,7 inwoner op iedere duizend in de afgelopen zeven dagen besmet is geraakt met corona.

Veertiendagentrend

In drie van de dertien Zeeuwse gemeenten is er een trend omhoog waarneembaar. Dat zijn Vlissingen, Hulst en Reimerswaal. In Sluis is de veertiendagentrend gelijkblijvend. Wat wil zeggen dat het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen gelijk is aan het aantal in de voorgaande zeven dagen.