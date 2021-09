Versoepelingen in Vlaanderen zorgen weer voor verschil en onduidelijkheid in grensstreek

Horecazaken waar veel groepen komen, vrezen voor de gevolgen (foto: Ria Brasser)

In Nieuw-Namen, een dorp dat vastzit aan het Vlaamse dorp Kieldrecht, maken ze zich nog geen zorgen. Hoewel Philip Mangnus, van café 't Rost Zand, wel een slag om de arm houdt. Tot nu toe heeft hij niet veel last gehad van de afwijkende regelgeving over de grens. "Nu was de sluitingstijd in België om 01.00 uur. Wij moeten om 00.00 uur dicht. Voor dat ene uurtje gaan klanten niet nog naar een Belgisch café", vertelt hij.

Nu er geen verplichte sluitingstijd meer is in Vlaanderen, is hij benieuwd hoe dit weekend zal gaan verlopen. Maar echt zorgen maakt hij zich niet, want hij kan rekenen op een vaste klantenkring.

De man gaat nu zijn verjaardag over de grens vieren" Frank de Reu

Aan de andere kant van Zeeuws-Vlaanderen, in Sluis, maken de ondernemers zich ook nog niet druk. Het stadje is sterk afhankelijk van Belgische bezoekers, maar de horecaondernemers die wij spreken, vrezen niet dat die gasten weg blijven, nu de horecaregels over de grens zijn versoepeld. "De gezelschappen die bij ons komen, bestaan meestal uit twee tot vier personen, en die mogen in Nederland gewoon aan een tafel zitten", legt een ondernemer uit.

Daar kan Frank de Reu, eigenaar van strandpaviljoen Puur in Groede, niet over meepraten. Hij heeft vanmorgen nog een Vlaamse gast moeten uitleggen dat grote groepen niet aan een tafel mogen zitten in Nederland. "De man wilde hier zijn verjaardag vieren en met vijftien mensen aan een tafel zitten. Dat kan in Nederland niet, maar in België nu wel. De man gaat zijn verjaardag nu over de grens vieren."

Overzicht versoepelingen Vlaanderen en Wallonië* - verplichte sluitingstijd van 01.00 uur vervalt - onbeperkt aantal mensen per tafel - anderhalve meter afstand tot tafelgenoten vervalt - in cafés mogen gasten weer aan de bar zitten of staan - evenementen van minder dan 200 personen binnen en 400 buiten, kunnen doorgaan zonder beperkingen. - dansen op privéfeesten toegestaan, niet in café (tenzij het een privéfeest is) -mondkapje blijft binnen verplicht tijdens verplaatsingen, zoals bijvoorbeeld naar het toilet *In verband met de lage vaccinatiegraad en relatief hoge besmettingscijfers blijven in Brussel strengere regels gelden

Dat de coronaregels in Nederland verschillen van die in Vlaanderen is niet voor het eerst. Het is ook iets waar De Reu zich al langere tijd aan stoort. De Reu is naast ondernemer ook voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zeeland. "Het is moeilijk te constateren dat we in één Europa nog steeds een wisselend coronabeleid hebben, en dat is met name te merken in de grensstreek", de oproepen en voornemens tot gemeenschappelijk beleid van de regeringsleiders ten spijt. "Uiteindelijk hebben we één Europa en je denkt daar voordelen van te kunnen hebben, en nu zie je alleen maar nadelen."

Frank de Reu, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland (foto: Omroep Zeeland)

De Reu verwacht dat de Vlaamse gast, die hij vanmorgen zag afhaken, niet de enige zal zijn die zijn horecabezoek verplaatst naar Vlaanderen. "Nu cafés onbeperkt open mogen, voorzie ik in de weekenden een stroom aan jongeren over de grens trekken. Met de nodige problemen die dat weer in die plaatsen zal veroorzaken."

Mario, van fietscafé Sint Benedictus in Nieuw-Namen, verwacht ook wel zo'n beweging, maar ziet ook iets anders. "Als je goed kijkt, verschillen de regels niet heel erg veel. En het is een verschil van een paar weken, want vooralsnog versoepelt Nederland 20 september", en: "Ik zie ook veel Belgen die juist deze kant op komen, omdat hier een mondkapje niet meer is verplicht."