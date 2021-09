Zeeuwse Chantal grijpt naast hoofdprijs Amerikaanse wedstrijd

Chantal Piët leidt een nomadenbestaan in Amerika (foto: Chantal Piët)

Als we haar bellen staat Piët net op het punt om de zee in te duiken. Tijd voor een kleine terugblik naar vorige week heeft ze wel. Chantal deed met haar stroopwafelsiroop mee met de wedstrijd waarvoor duizenden nieuwe producten ingezonden werden. De stroopwafelsiroop eindigde bij de laatste twintig.

"Het was heel leuk", zegt ze. "Iemand die ijsjes maakt met mensen met het syndroom van Down heeft gewonnen. Daar wil ik wel van verliezen."

Duiken tussen haaien

De plek waar ze vandaag gaat duiken is geen onbekende locatie. "Vier jaar geleden was ik hier al. Er zwemmen hier haaien en roggen, dat is vet." De omgeving midden op zee is inspirerend: "Ik zie allemaal palmbomen in de verte en voor de rest kijk ik naar de Caribische Zee."

Luister hier naar het gesprek met Chantal Piët:

Chantal vindt verliezen niet heel erg