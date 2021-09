Overlast van (naakt)slakken? Hoe het komt en wat je ertegen kunt doen

(foto: Pixabay)

Om te beginnen, de slakken zijn er altijd. Alleen als het droog en warm is zitten ze verstopt in de grond of onder bladeren in de tuinen. Dat doen ze omdat ze niet goed tegen warmte kunnen. En ze kunnen zich niet goed verplaatsen op droge stenen of een andere droge ondergrond.

Regen is een feest voor slakken

Maar dan, als het heeft geregend zijn ze in hun element. Door het vocht kunnen ze zich makkelijker verplaatsen en dus zie je opeens overal slakken kruipen. En met een beetje pech trap je er deze zomer met je blote voet op, en dat voelt heel vies aan, dat glibberige, plakkerige beest.

Voor eigenaren van tuinen en volkstuinen kunnen slakken vervelend zijn: ze eten zomaar de basilicum en verse sla op, ze vreten aan bloemen. De planten kunnen van op het een op het andere moment kaalgevreten zijn.

Bij tuincentra is er van alles te koop om de slakken uit je tuin te jagen. Zoals de bekende EscarGo-korrels, of aaltjes, microscopisch kleine beestjes die van nature in de bodem zitten. Het zijn de natuurlijke vijanden van slakken. Ze dringen bij de slak naar binnen en de slak sterft binnen een aantal dagen.

Milieuvriendelijke manier om slakken te verjagen

Maar je kan ook planten plaatsen waar ze een hekel aan hebben zoals Oost-Indische kers, hyssop, salie, tijm, rozemarijn en tomaat. Je kan ook rode pepers of knoflook in de grond stoppen om ze uit de tuin te houden. Daarnaast kun je de planten beschermen door ze te omringen met schelpengrit, rijnzand, kalk, zaagsel of fijngemalen eierschalen, dat is scherp en daar houdt de gladde onderkant van de slak niet van.

Hou je wel van een biertje? Dan ben je niet alleen. Slakken vinden het ook om te smullen, vooral zoet bier. Je kunt de slakken verjagen door een plastic bak in je tuin te graven en die te vullen met bier. De slakken kruipen ernaartoe en vallen erin. Niet de beste oplossing voor mensen die de slakken liever in leven laten, maar het is minder schadelijk voor het milieu dan chemische bestrijdingsmiddelen.