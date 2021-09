Limburgse familie Boessen kan even uitblazen in Zeeland: 'Hier waren we echt aan toe'

Het gezin verblijft in een zespersoons chalet midden op het park. "We hebben vier kleine kinderen op wie alles veel impact gehad heeft. We gaan ze meenemen naar de Deltawerken zodat ze kunnen leren over het water", stelt vader Philip Boessen.

Vast in de kelder

Het zijn moeilijke tijden voor de familie sinds ze 's nachts verrast werden door het water, geeft Philip Boessen aan: "We werden midden in de nacht wakker gemaakt door de politie. Ik moest de elektriciteit en het gas uitzetten en toen ik in de kelder kwam stond het water al tot mijn middel. De kracht heeft me verrast en toen een deur dichtsloeg moest ik samen met mijn vrouw uiterste moeite doen hem open te maken zodat ik weg kon. Het water stond toen al tot mijn schouders."

De familie Boessen uit Rothem geniet van hun vakantie in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels zijn er ruim honderd Limburgse gezinnen geselecteerd voor een vakantie in Zeeland. De meesten blijven een midweek of een weekend in de periode van nu tot en met 18 oktober. Steeds meer ondernemers sloten zich aan bij deze actie waardoor de vakantie kon worden uitgebreid met een bioscoopuitje, museumbezoek of diner.

Marieke Braber van Hiswa-Recron Schouwen-Duiveland is tevreden met dit resultaat: "We waren blij verrast door het enthousiasme van de ondernemers hier. We krijgen in korte tijd heel veel reacties. Als je ziet hoeveel we aangeboden hebben gekregen, schatten we de waarde daarvan op ongeveer een ton. De reacties die we krijgen maken het allemaal waard. Het is hartverwarmend."

