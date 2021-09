Graffiti, dansen of trommelen: op het Cruyff Court wordt niet alleen meer gevoetbald

De 8-jarige Loran maakt in een wit pak een graffitibord met zijn naam erop: "Eigenlijk was ik hier naartoe gekomen voor het voetbaltoernooi, maar dat is nog niet begonnen dus daarom ben ik dit gaan doen. Het is niet echt moeilijk, maar ik vind voetbal wel leuker!"

Kunstwerk voor oma

Ammi-el is het niet met hem eens; "Dit is leuker dan voetbal. Ik houd van kunst. Je kunt je gevoel erin leggen". Ze heeft een graffiti-kunstwerk gemaakt voor haar oma: "Ik ben hier vandaag samen met haar en ze doet zoveel voor mij. Ik heb haar lievelingskleuren erin verwerkt. Ze heeft het al gezien en vindt het heel mooi. Ze gaat hem zeker ophangen."

Een muzikante in de dop tijdens Cultuur@CruyffCourts (foto: Omroep Zeeland)

Cultuur@CruyffCourts wil kinderen kennis laten maken met cultuuractiviteiten. Volgens Esther van den Bosch van Kunsteducatie Walcheren is dat belangrijk: "Sommige kinderen komen anders niet in aanraking met cultuuractiviteiten. Op de CruyffCourts wordt natuurlijk veel gevoetbald, maar we willen laten zien dat er meer is dan voetbal. Sport en cultuur gaan goed samen. Het vult elkaar aan."

Ieder kind is welkom

"Ieder kind is welkom. Je hoeft je niet per se van tevoren aan te melden. Je kunt ook gewoon aan komen lopen en meedoen", vertelt Van den Bosch. De komende drie weken kan dat nog iedere woensdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur op het Cruyff Court in Middelburg, daarna verplaatsen de activiteiten zich naar het Cruyff Court in Vlissingen.