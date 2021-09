Goedemorgen! Inbraak strandpost, terrasruzie en warmer weer op komst

In de strandpost bij Groede is ingebroken. Dinsdagavond werden ruiten vernield en twee mountainbikes gestolen. De politie heeft een sporenonderzoek gedaan en roept mensen op om zich te melden als ze informatie hebben.

In de strandpost in Groede is ingebroken (foto: Omroep Zeeland)

Camping Duinhoeve in Burgh-Haamstede is een oase van rust voor de familie Boessen uit Rothem. Ze kunnen even de problemen in hun eigen provincie vergeten en volop genieten van een welverdiende vakantie die ze krijgen aangeboden door verschillende instanties uit Zeeland. "Het is fijn zoveel positiviteit en warmte te ontvangen." Het gezin verblijft in een zespersoons chalet midden op het park. "We hebben vier kleine kinderen op wie alles veel impact gehad heeft. We gaan ze meenemen naar de Deltawerken zodat ze kunnen leren over het water", stelt vader Philip Boessen.

De familie Boessen uit Rothem geniet van hun vakantie in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Dansen, een graffitibord maken, trommelen of meedoen met een bootcamp: het evenement Cultuur@CruyffCourts is vanaf gisteren in volle gang. Iedere week kunnen kinderen zich cultureel én sportief vermaken. Volgens Esther van den Bosch van Kunsteducatie Walcheren is dat belangrijk: "Sommige kinderen komen anders niet in aanraking met cultuuractiviteiten. Op de CruyffCourts wordt natuurlijk veel gevoetbald, maar we willen laten zien dat er meer is dan voetbal. Sport en cultuur gaan goed samen. Het vult elkaar aan."

Een jonge muzikante in de dop tijdens Cultuur@CruyffCourts (foto: Omroep Zeeland)

De toeristische winkel Vlieger & Zee aan het Spuiplein in Breskens mag een terras van dertig vierkante meter exploiteren. Dat heeft de Raad van State bepaald. De eigenaren van de winkel zijn al jaren in een ruzie verwikkeld met de buren, het pannenkoekenhuis Elsje Fiederelsje. Over en weer zijn rechterlijke procedures gevoerd. De juridische strijd is zeven jaar geleden al begonnen. Beide ondernemingen willen een terras op hetzelfde stuk van de stoep.

De terrassen langs het Spuiplein in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Vanochtend is er nog vrij veel bewolking, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. De dagen hierna loopt de temperatuur verder op tot een graad of 24 op zaterdag.