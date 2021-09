Schrijver gezocht die nijntje Zeeuws laat praten, want boeken blijven populair

Het vijfde boek waarin nijntje Zeeuws praat (foto: Uitgeverij Bornmeer)

Alhoewel, helemaal nieuw is het boek niet. Voor sommige ouders klinkt de titel van het boek kleine pluus int Zeêuws misschien wel bekend. Het boek is ooit op verzoek van Bevelandse gemeenten in Zeeland gemaakt om cadeau te geven aan kersverse ouders. De uitgever heeft nu besloten ook dat boek via de Zeeuwse boekhandels te koop aan te bieden.

Nijntje in 't Zeeuws een van de favorieten

En met een reden: volgens uitgeverij Bornmeer zijn de Zeeuwse versies van het boek populair. Nijntje is in dertig streektalen uitgebracht maar de versies in 't Zeeuws horen bij de bestverkochte boeken. Steven Sterk van de uitgeverij heeft wel een vermoeden waarom juist de Zeeuwse nijntjes meer verkocht worden. "Ik vermoed dat men gehecht is aan de streektaal, maar in de praktijk wordt het wel minder gesproken. Ik hoop dat het kan helpen om de streektaal te behouden of te ontwikkelen."

Nijntje gaat naar een strand in Zeeland (foto: Uitgeverij Bornmeer)

De Zeeuwse versies van nijntje zijn geschreven door Engel Reinhoudt. Het is zijn vijfde hertaling van nijntje die in de winkels verschijnt. Eerder kwamen het feëst van nijntje, nijntje op de fiets, nijntje an zeë en opa en oma pluus uit. De boeken van nijntje zijn geschreven door Engel Reinhoudt, de zanger en dialectschrijver overleed vorig jaar.

Schrijver gezocht

Onbekend is of de dialectschrijver meer nijntjes heeft in het Zeeuws heeft geschreven. Boekhandelaar Steven Sterk hoopt dat er op den duur wel een opvolger voor Reinhoudt wordt gevonden, zodat er meer Nijntjes in het Zeeuws verschijnen. Schrijvers die de uitdaging aan willen gaan, kunnen zich melden bij de uitgever.

Sterk waarschuwt de schrijvers wel: "Het is lastig te vertalen. Als je literaire romas vertaalt, heb je veel mogelijkheden, maar bij nijn moet het kloppen. In weinig woorden, maar wel in het metrum. En het moet ook in het algemeen beschaafd Zeeuws vertaald worden."

Uitgever zoekt vertaler voor nijntje