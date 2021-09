Amit onderzocht gemeentelogo's: 'Dat van Schouwen-Duiveland kan wel een opfrisbeurt gebruiken'

Amit Biswas deed onderzoek naar alle gemeentelogo's (foto: Nadine Saupper)

Zijn onderzoek startte met een vraag aan een collega waarom het logo van de gemeente Eindhoven er zo uitzag en wat het betekende. Zijn collega had geen idee. "De volgende dag kwam ik terug op het werk met het verhaal achter het logo. Dat vond mijn collega zo leuk, dat ik meer onderzoek ging doen naar andere logo's."

Dat was in 2016. Vijf jaar later heeft hij een heel boek geschreven over zijn zoektocht. De creativiteit in de logo's vindt hij het leukst. "Een wapen en een vlag zeggen veel over de geschiedenis. Voor een logo geldt dat er geen goedkeuring nodig is van de Hoge Raad van Adel. Dat heeft de gemeente dus veel ruimte en vrijheid voor creativiteit."

Maar of dat altijd even goed lukt, is maar de vraag. We hebben Amit gevraagd om vier Zeeuwse gemeentelogo's toe te lichten.

Gemeente Veere

"Het logo symboliseert het dynamische en het jonge karakter van Veere, maar respecteert toch de geschiedenis van de gemeente. Daarom is het typografisch gezien klassiek. Natuurlijk is het strand er op te zien, wat erg kenmerkend is voor Veere. Er staan dertien strandpalen op, die staan voor de dertien unieke kernen. Eigenlijk is het een 'alles-in-één-pakketlogo'. De blauwe en groene kleuren staan voor de natuur, landbouw, zee en de lucht."

(foto: Gemeente Veere)

Schouwen-Duiveland

"Als ik goed kijk naar het logo, zie ik naast de meeuwen, ook een lijn die als horizon dient. Die lijn staat voor het weidse landschap. Het logo is wel een beetje oubollig, volgens mij stamt het nog af uit 1997 (toen de gemeentes werden samengevoegd). In de toekomst zouden ze het logo wel wat mogen vernieuwen."

(foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Terneuzen

Het logo is meer dan alleen 'de blauwe driehoek'. De zwarte lijnen vormen een 'T' en de onderste lijn scheidt het land van de Westerschelde en symboliseert het kanaal van Gent naar Terneuzen. De blauwe driehoek symboliseert de beweging tussen al die onderdelen en blauw staat natuurlijk voor het water.

(foto: Gemeente Terneuzen)

Middelburg

De kleur is een mengsel van het rood en geel dat terug is te vinden in het wapen van Middelburg en de letter 'M' heeft verwijzingen naar het logo van de VOC. Soms ziet een logo er echt simpel uit, maar als je goed kijkt is er altijd wel een mooi verhaal te ontdekken. Daarom heb ik het boek ook geschreven.

(foto: Gemeente Middelburg)

Biswas verdeelt de logo's van de gemeentes in verschillende categorieën. Zo kan een logo gebaseerd zijn op het wapen van de gemeente, maar ook op geografische of bijzondere eigenschappen. Volgens hem is een goed logo belangrijk. "Je ziet meteen wat een gemeente wil uitstralen. Maar ze willen ook vriendelijkheid Een goed gemeentelogo kan zelfs bedrijven en toeristen trekken."

Hoewel hij over de meeste logo's van onze gemeentes zeer te spreken is, blijft voor hem het logo van de gemeente Eindhoven het mooist. "Dat komt natuurlijk omdat ik er woon en het erg creatief logo is.

Luister het gesprek met Amit Biswas hieronder terug:

Amit Biswas over verschillende gemeentelogo's