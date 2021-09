Deze kaart moet voorkomen dat ouderen slachtoffer worden van babbeltrucs en pinfraude

De actie wordt ondersteund door de gemeente Goes, SMWO, politie en Allévo. Suzanne Koppejan, ouderenwerker bij SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio), heeft de campagne mee opgezet. "Ik heb helaas van nabij meegemaakt dat mensen op hoge leeftijd slachtoffer zijn geworden van een babbeltruc", zegt ze. "Heel triest om te zien dat hun gevoel van veiligheid daar ernstig door was aangetast."

Moeilijk beoordelen

"Kwetsbare ouderen hebben veel hulp nodig, dus ze zijn gewend dat er veel mensen binnenkomen", zegt Koppejan. "Dan is het soms heel moeilijk om te beoordelen of er wel goed volk voor de deur staat als er wordt aangebeld. Doe even de deur dicht als je twijfelt en bel met de organisatie die de man of vrouw gestuurd zou hebben. Dat ben je altijd veilig."

De schijf van vijf: Babbeltruc aan de deur: Twijfelt u aan degene die aanbelt? Laat niemand zomaar binnen en vraag om een legitimatiebewijs Pinnen: Laat niemand meekijken met het pinnen. Scherm altijd uw pincode af WhatsApp: Wordt er door een bekende van u om geld gevraagd? 'Niet gebeld = geen geld' E-mail of SMS: Een e-mail of SMS kan vals zijn. Vertrouwt u het niet? Eerst controleren, dan klikken. Telefoon: Iemand belt u 'namens uw bank'. Geef geen gegevens door en maak geen geld over.

Koppejan hoopt dat de 'schijf van vijf' een aanzet is voor mensen om over de verschillende vormen van criminaliteit in gesprek te gaan. "Met je ouders bijvoorbeeld of andere oude mensen waar je contact mee hebt. Mensen kunnen de schijf ook uitknippen en naast de telefoon leggen bijvoorbeeld. Als er veel over gesproken wordt, zijn wij tevreden."

Bankfraude via telefoon

Deze schijf van vijf lijkt zeker nodig. Zo is er in onze provincie afgelopen maand meer dan tachtig keer aangifte gedaan van bankfraude via de telefoon. Met voornamelijk ouderen als slachtoffer. En in juli hebben cybercriminelen bijna 1,7 miljoen euro buitgemaakt in de regio Zeeland-West-Brabant. De politie waarschuwt daarom om alert te blijven op verdachte mails, telefoontjes en sms'jes.

Volgens een woordvoerder van de politie heeft de grote stijging te maken met het begin van de zomerperiode. "Wellicht dat mensen dan wat nonchalanter zijn en makkelijker ergens op klikken. We zijn ontzettend digitaal bezig met z'n allen. Dan gaat het dus ook vaak fout."

