Van Hees met Nederlandse rolstoelbasketbalsters naar finale Paralympics

Sylvana van Hees won op de Paralympics met Nederland met grote cijfers van Algerije (foto: Orange Pictures)

Van Hees kwam niet in actie namens Oranje, dat het lange tijd moeilijk had met onze oosterburen. De uit Oud-Vossemeer afkomstige rolstoelbasketbalster zag haar teamgenoten in vierde kwart afstand nemen, nadat een 36-35 achterstand werd weggepoetst.

Nederland is de regerend wereldkampioen, maar werd vier jaar geleden in de halve finale in Rio nog uitgeschakeld door de Duitsers. Zaterdag gaat Van Hees met het Nederlandse team op voor het goud. Wie de tegenstander wordt in de finale is nog niet bekend: de Verenigde Staten en China gaan dat vandaag uitmaken.

Afgelopen weekend vertelde Van Hees alles over haar avontuur in Tokio, dat dus nog even voortduurt.