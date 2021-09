Zeeland is een perfecte plek om wijn te verbouwen

Waar een aantal jaar geleden nog appel- en perenbomen stonden op het fruitteeltbedrijf van Jan Serier uit Koudekerke, staan nu zo'n 17.000 kleine druivenranken. Ze maken deel uit van wijndomein De Boe van de 29-jarige Bruno Suter, één van de jongste wijnboeren van Nederland.

Interesse in de wijnbouw

Suter wist op jonge leeftijd al dat hij iets wilde gaan doen in de agrarische sector. "Mijn ouders hebben namelijk ook een landbouwachtergrond. Ik ben dus ook een opleiding gaan volgen in die richting." Tijdens zijn studie plantwetenschappen in Wageningen kreeg hij steeds meer interesse voor de wijnbouw. Hij is vervolgens naar Bordeaux gegaan om het vak te leren. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren wijnbouwervaring opgedaan in Duitsland, Engeland en Nederland.

Bruno is zo trots als een pauw op zijn wijngaard (foto: Omroep Zeeland)

Zo'n anderhalf jaar geleden hoorde Suter dat het fruitteeltbedrijf van Serier te koop kwam. "Ik was al een tijdje op zoek naar de ideale grond, dus toen dit voorbijkwam heb ik meteen gereageerd. Het is namelijk een unieke combinatie van klei- en zandgrond, waarmee je op allerlei manieren kan experimenteren. De bodem heeft namelijk invloed op de druivenrassen en uiteindelijk dus ook op de smaak van de wijn."

Ik hoop dat ik over tien jaar de eerste Nederlandse rode wijn op de markt kan brengen" Wijnboer Bruno Suter

Voordat Suter kon beginnen met het aanplanten van de druivenranken heeft hij eerst een compleet drainagesysteem aangelegd dat ervoor zorgt dat bij hevige regenval het overtollige water meteen wordt afgevoerd. Hij moest ook rekening houden met de stand van de zon. "Sommige druivensoorten kunnen niet tegen de volle zon, dus moet je zorgen dat ze wat meer in de schaduw hangen. Ook de windrichting speelt een belangrijke rol. Allerlei factoren waar je rekening mee moet houden, voordat je begint. Het was een enorme puzzel."

Waar komt de naam De Boe vandaan? Halverwege de 17e eeuw wordt al melding gemaakt van de plek De Boe. In de middeleeuwen werd het woord gebruikt voor alles wat uit hout vervaardigd was. En nog altijd wordt in woordenboeken het woord boe vertaald als houten schuur. Hier verwijst De Boe naar het vroegere tuinmanshuisje van Huis der Boede.

Op het wijndomein De Boe is van de vijf hectare inmiddels ruim drie hectare aangeplant met verschillende witte druivenrassen, pinot gris, chardonnay, muscaris, savagnin en auxerrois. Ook staan er een aantal rode druivenrassen, zoals pinot noir en pinot d'aunis. Suter verwacht de eerste kleine oogst, voor zo'n 1.500 flessen, in 2023. Het jaar daarop hoopt hij de eerst volledige oogst binnen te halen.

Suter controleert met regelmaat zijn druivenranken (foto: Omroep Zeeland)

Naast alle werkzaamheden in de wijngaard is Suter ook de oude boerenschuur op het domein aan het renoveren, zodat de druiven daar straks kunnen worden verwerkt. Hij krijgt hierbij hulp van voormalig fruitteler Serier. "Ik had er niet aan moeten denken dat een projectontwikkelaar huizen op mijn oude landje had gebouwd. Nu wordt de grond weer op een ambachtelijke manier gebruikt en dat vind ik mooi om te zien. Ik ben dus ook regelmatig te vinden op het domein om te helpen en ik leer elke dag iets nieuws."

De wijngaard levert op dit moment nog niets op. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, werkt Suter twee dagen per week op wijnhoeve De Kleine Schorre in Dreischor. In oktober en november gaat hij voor twee maanden naar Bordeaux om daar geld te verdienen. "Het is leuk om een droom te verwezenlijken, maar alles moet wel betaald worden."

Ambitie

De komende jaren zal het wijndomein De Boe zich vooral richten op de witte wijnen, mousserende wijn en rosé. Het is namelijk heel erg moeilijk om rode wijn in Nederland te maken, omdat deze druiven moeilijk rijp worden. "Maar ik heb de ambitie dat ik over tien jaar als één van de eerste wijnboeren in Nederland een rode wijn op de markt kan brengen."