Corona: twee Terneuzenaren naar het ziekenhuis

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

In Goes en Vlissingen werden elk zes nieuwe besmettingen geregistreerd, in Middelburg vijf. Daarmee vormen deze gemeenten vandaag de top drie van Zeeland.

Per gemeente

zo 29 aug ma 30 aug di 31 aug wo 1 sep do 2 sept Borsele 0 3 0 2 0 Goes 1 6 1 4 6 Hulst 1 1 1 0 1 Kapelle 0 2 0 7 3 Middelburg 2 2 4 5 5 Noord-Beveland 0 0 0 0 0 Reimerswaal 4 3 8 7 3 Schouwen-Duiveland 0 2 4 1 2 Sluis 1 4 1 1 3 Terneuzen 3 5 2 3 1 Tholen 1 2 0 3 1 Veere 0 0 1 2 0 Vlissingen 5 10 11 7 6 totaal Zeeland 18 40 33 42 31

Inmiddels voor de achtste dag op rij zijn er nul nieuwe coronabesmettingen in Noord-Beveland geconstateerd.

Veertiendagentrend

Onderstaande grafiek laat de veertiendagentrend voor alle Zeeuwse gemeenten zien. Het totaalaantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen wordt steeds vergeleken met dat van de voorgaande zeven dagen. Daaruit volgt een trend omhoog of omlaag. Of gelijkblijvend, zoals vandaag het geval is in de gemeente Borsele.

In vier van de dertien gemeenten (Sluis, Hulst, Kapelle en Reimerswaal) gaat de veertiendagentrend op dit moment omhoog.

De omvang van het icoontje geeft aan hoe groot het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen zeven dagen is ten opzichte van het inwonertal. Ga met de muis over de kaart om alle cijfers per gemeente te zien.