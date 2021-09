Acht redenen waarom je niet over de zomer moet klagen volgens Zeeuwse weercoryfeeën

Weermannen Jules Geirnaerdt en Jos Broeke blikten terug op het weer van de zomer (foto: Omroep Zeeland)

1. Gemiddeld qua temperatuur

Volgens Jos Broeke was deze zomer niet eens zo uitzonderlijk als je het afzet tegen eerdere zomers. "Ik vond het een heel normale zomer. We zaten in Zeeland precies op de gemiddelde temperatuur. Opvallend is dat in het noordoosten van het land een warme zomer was: ruim een halve graad te warm. Zeeland was relatief wat aan de koele kant."

2. Wel degelijk warme dagen gehad

En aan het begin van de zomer, in juni, waren er drie warme weken, die inmiddels uit het geheugen verdwenen leken te zijn. "Wat de zomer wel heeft gedaan, is vroeg gepiekt. Drie warme weken begin juni, daarna werd het koeler en natter", zegt Broeke.

Deze zomer waren er ook mooie stranddagen (foto: Ria Brasser)

3. 95 zomers waren slechter

Deze zomer slecht? Welnee! 95 zomers sinds 1906 waren kouder dan deze zomer, aldus Broeke. En dat betekent ook dat er in die tijd twintig zomers warmer waren. Dat is nog best te overzien toch? Geirnaerdt zegt dat we deze zomer geregeld te maken hadden met een noord tot noordoostenwind, die koelere lucht meeneemt. Bij een zuidenwind wordt er juist warmere lucht aangevoerd.

4. Drie warme zomers op rij

Daarnaast zijn we ook verwend geweest met het weer van afgelopen jaren. "We hebben drie warme zomers achter elkaar gehad, dat is nog nooit vertoond in driehonderd jaar tijd. Die zomers zitten natuurlijk ook nog in het hoofd", zegt Broeke. Zo werd het op 25 juli 2019 40,6 graden in Westdorpe. Zo warm was het nog nooit geweest.

Een van de warmste dagen in 2019 (foto: Ria Brasser)

5. Genoeg dagen boven de 20 graden

Je hebt het misschien niet in de gaten gehad, zeker met het weer van afgelopen zomers nog in je hoofd, maar deze zomer waren er meer dagen van twintig graden of warmer dan vorig jaar. De temperatuur was dan niet extreem hoog, maar zeker ook niet laag.

6. Lang niet altijd regen

Denk je bij deze zomer aan regen, regen en nog eens regen? Nergens voor nodig. Zo viel er in Vlissingen in 5 procent van de tijd regen. Het gaat om 113 uur in drie maanden tijd. Er moet wel bij gezegd worden dat de verschillen in de provincie groot waren. Zo viel er in Westkapelle bijvoorbeeld 317 millimeter neerslag en in Terneuzen 217. "Dat komt door plaatselijke stortbuien. Op sommige plaatsen is 100 millimeter in een etmaal gevallen." Verschillende buien zorgden wel voor overlast.

Een van de buien in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

7. Nauwelijks plaknachten

Dat we in juli en augustus niet te maken hebben gehad met tropische temperaturen en hittegolven, heeft in ieder geval één voordeel: de nachten waren niet plakkerig. "Alleen in juni hebben we gezweet in ons mandje", aldus Broeke.

8. September kan ook nog warm zijn

En tot slot: waarom zouden we nu al klagen als er nog genoeg mooie warme dagen aan kunnen komen? Broeke zorgt in ieder geval voor wat hoop: "Het nazomerweer komt eraan. Ik denk dat we volgende week zeggen: 'tjonge tjonge wat is het warm.' Denk erom: september kan heel warm zijn. In 2006 was er een hele koude augustusmaand, daarna kwam de warmste septembermaand ooit."

Luister hieronder de Zeeuwse Kamer terug. De twee weermannen blikten terug op de zomermaanden, maar hadden het ook over de opwarming van de aarde.

Zeeuwse Kamer over het weer in de zomer van 2021

Lees ook: