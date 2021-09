Bunker komt tevoorschijn bij hotel Britannia: 'We dachten dat hij gesloopt was'

Bunkerkenner Hans Sakkers vindt de vondst verrassend. "Nederland heeft alle bunkers tegen het eind van de jaren 40 opgemeten en in kaart gebracht, zodat ze tegen de Russen gebruikt konden worden in de Koude Oorlog." Op een kaart was de bunker doorgekruist, wat betekent dat het complex gesloopt zou moeten zijn. "Wij gingen er daarom van uit dat deze verdwenen was."

Veel overblijfselen

Bernard Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst vindt de vondst ook bijzonder. "Er zit nog heel veel metaal in de bunker, zoals twee stalen deuren en restanten van een hout- of kolenkachel. Normaal werd dat door ijzerhandelaren er meteen uit gesloopt en dat is toen, net na de Tweede Wereldoorlog dus niet gebeurd."

"In de bomvrije bunker leefden tien soldaten in een ruimte van 4 bij 5 meter", zegt Meijlink, terwijl hij in de bunker loopt. "Als er gevochten werd, waren ze redelijk veilig en als het rustig was, konden ze bij mooi weer van de boulevard genieten."

Parkeerkelder hotel

De ingang van de bunker is nu afgesloten met een metalen plaat en volgestort met zand. Maandag begint de sloop van het Duitse verdedigingsgebouw en daarvoor in de plaats komt de parkeerkelder van het nieuwe hotel dat daar gebouwd gaat worden.