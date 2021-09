Zeeuwse Daan vertelt vanuit Hongarije: 'Maandag begint alles weer'

Zeeuw in het buitenland Daan vertelt over zijn belevenissen van deze week (foto: Omroep Zeeland)

En dat zal wel weer even opstarten worden, want nog steeds zijn er coronamaatregelen op de scholen in Boedapest. "Maandag begint alles weer. In de stad zelf merk je eigenlijk niet zo veel meer van corona, maar op de scholen is het nog steeds streng", zegt Daan.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Daan Wijers (26) uit Middelburg ging begin 2016 naar Hongarije. Hij vertrok om zijn studie daar af te maken, maar ontmoette zijn vrouw, bleef plakken en kreeg dit voorjaar een zoontje. Hij werkt bij de Nederlandse school in Boedapest en een servicecenter van een oliebedrijf.

"Vanaf je 13e moet je namelijk in Hongarije een mondkapje op en dat betekent dat er klassen zijn waarin sommige leerlingen wel een mondkapje op moeten en sommige niet. Dat is een beetje verwarrend."

Om die verwarring tegen te gaan, heeft de internationale school waar Daan lesgeeft daarom besloten om iedereen een mondkapje te laten dragen. "We trekken één lijn, anders wordt het misschien niet te overzien."

Luister hieronder het gesprek met Daan terug:

Zeeuwse Daan vertelt vanuit Hongarije