Mevrouw Kemperman (79) voor tienduizenden euro's bestolen na babbeltruc: 'Ik voel me bedonderd'

Het is 27 oktober 2020 als rond 13.30 uur de bel via de intercom galmt door de woning van Hennie Kermperman. Kemperman woont in een flat in Goes en verstaat slecht wat er gezegd wordt, maar een vrouw zegt dat ze van zorgorganisatie Allévo is.

Mevrouw Kemperman is de weken ervoor een paar keer gevallen, dus de zorgmedewerker bij haar voordeur wekt geen argwaan. Ze opent de buitendeur van de flat via de intercom. In de deuropening wacht ze de medewerker op, die snel een pasje toont en vervolgens naar binnenkomt.

Hennie Kemperman bestudeert de 'schijf van vijf' (foto: Omroep Zeeland)

De vrouw heeft een jas aan, capuchon op en een groot mondmasker voor haar mond en neus, waardoor alleen de ogen zichtbaar zijn. Zonder argwaan volgt een gezellig gesprek, waarbij de stoel waarin mevrouw Kemperman zit, richting de bank wordt geschoven. Hierdoor kan Kemperman de deur van de hal niet meer zien.

"Toen ik opstond om koffie te maken in de keuken, stond de vrouw ook snel op en bood ze mij een stoel aan om te gaan zitten. Ze masseerde vervolgens mijn schouders", vertelt mevrouw Kemperman haar verhaal.

'Al mijn waardevolle spullen leken verdwenen'

Dat de vrouw na een half uur ineens weg moet vanwege andere afspraken, wekt nog steeds geen argwaan bij de 79-jarige. "Pas toen ik 's avonds wat geld wilde klaarleggen voor boodschappen, merkte ik dat het geld weg was. Toen ik vervolgens in mijn linnenkast alle laatjes open vond, bleken al mijn waardevolle spullen verdwenen."

Mevrouw Kemperman belt de politie die meteen een rechercheur stuurt en de aangifte opneemt. "Maar tot op heden is de dader nog steeds niet gevonden", vertelt de vrouw. "Ze heeft nog wel een keer geprobeerd bij andere bewoners in deze flat binnen te komen, maar dat is haar niet gelukt."

Tips tegen criminaliteit

De gemeente Goes, Allévo, SMWO en de politie hebben een schijf van vijf verstuurd met tips tegen veelvoorkomende criminaliteit. Babbeltrucs is één van de voorbeelden die op de schijf van vijf terugkomt. De schijf ligt op tafel bij mevrouw Kemperman. "Ik hoop dat deze tips andere mensen helpen, maar voor mij was het te laat. Bij mij is niks meer te halen."

Lees ook: