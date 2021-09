Deze honderdzestig populieren langs de Kanaaldijk worden gekapt

In totaal worden er 160 bomen weggehaald. "De populieren zijn vijftig à zestig jaar oud", legt Leeftink uit. "Dan hebben ze een leeftijd bereikt waarop er takken naar beneden vallen en er scheuren in de bomen komen." Leeftink ziet geen andere optie dan de bomen te kappen: "Op een gegeven moment zijn ze zo oud, dan houdt het gewoon op. De bomen blijven verzorgen heeft dan geen zin meer. Ze gaan nu een gevaar opleveren voor wandelaars en de akker van de boer hiernaast."

Daarom worden alle bomen weggehaald aan de landzijde van de dijk: "De andere rij heeft altijd meer in de schaduw gestaan. Die bomen zijn een stuk minder aangetast, dus die laten we nog lekker even staan. Ook zodat het aanzicht iets minder rigoureus verandert."

Karel Leeftink bij de Canadese populieren die gekapt zullen worden (foto: Omroep Zeeland)

Er komt natuurlijk wel iets terug voor de gekapte bomen. Deze winter worden er nieuwe bomen aangeplant. "Onder andere eiken, linden en esdoorns. Veel verschillende bomen, in plaats van alleen maar populieren, met name om de biodiversiteit te versterken. Het is mooier als we een assortiment aan bomen hebben."

Bomen voor de nieuwe generatie Zeeuwen

De nieuwe bomen zijn een stuk kleiner dan de oude populieren: "Het duurt wel een paar jaar voordat daar wat groei in komt. Uiteindelijk zal het wel weer een laan worden, maar bomen groeien heel langzaam. Het is voor de nieuwe generatie Zeeuwen, zullen we maar zeggen", vertelt Leeftink lachend.

Voor de wandelaars die graag over de Kanaaldijk wandelen, is het even opletten: vanwege de (gevaarlijke) werkzaamheden is de dijk tijdens de kap afgesloten. De werkzaamheden beginnen half september en zullen ongeveer vijf weken in beslag nemen.