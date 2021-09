Groninger vindt 74 jaar oude menukaart van uitzwaaidiner Vlissings passagiersschip Willem Ruys

Kor Joustra met de gevonden menukaart (foto: Kor Joustra)

"In het boek kwam ik een stel papieren tegen. Tussen de foldertjes van tentoonstellingen en een kalender uit de jaren 40 sprak één document me heel erg aan: 'Adieu Willem Ruys, stond erop'."

De binnenkant van de menukaart van het oude schip (foto: Kor Joustra)

Het document blijkt een menukaart te zijn van een uitzwaaidiner aan boord van het passagiersschip Willem Ruys dat plaatsvond in 1947. "Ik dacht bij Willem Ruys natuurlijk eerst aan de presentator, maar toen ging ik eens zoeken. Ik kwam erachter dat het om het schip ging en dat daar een hele geschiedenis aan vastzit."

De oude menukaart van het Vlissingse schip (foto: Kor Joustra)

"Alsof je even in de schoenen staat van de mensen die bij zo'n chique diner waren", vertelt Joustra. "Mensen konden toen nog totaal niet bedenken wat er nog allemaal zou gaan gebeuren." En wat er nog zou gebeuren met de Willem Ruys, dat is behoorlijk wat: het schip heeft een wilde geschiedenis en werd in 1985 zelfs wereldnieuws toen het werd gekaapt.

Joustra vond allerlei papieren toen hij één van de oude boeken opensloeg (foto: Kor Joustra)

"Ik wil wel graag dat het document een mooie plek krijgt", vertelt Joustra. Inmiddels is Joustra in contact gebracht met Museum Scheldewerf om te kijken of het stuk een plekje kan krijgen in het museum, dat toepasselijk gesitueerd is aan de Willem Ruysstraat in Vlissingen.

De Willem Ruys In 1938 gaf rederij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd opdracht voor de bouw van de Willem Ruys aan scheepswerf Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen. Door de Tweede Wereldoorlog liep de bouw van het schip vertraging op. Het schip heeft de oorlog wel heelhuids overleefd. Dat was te danken aan een bijzondere installatie: in het schip kon zout water omgezet worden naar zoet drinkwater. Voor de Duitsers was dat reden om het schip te sparen. Het schip maakte in 1947 zijn eerste tocht. Het diende een tijd als lijndienst tussen Indië en Nederland, tot het in 1964 in Italiaanse handen kwam. Daar werd de naam veranderd naar Achille Lauro. Onder die naam werd het schip wereldnieuws, toen het op 7 oktober 1985 werd gekaapt op de Middellandse Zee. Uiteindelijk voer de Willem Ruys tot 1994. Op 30 november dat jaar brak er brand uit in de machinekamer. Voor de kust van Somalië zonk het schip. Daarbij kwamen drie passagiers om het leven.

Lees ook: