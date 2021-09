Goedemorgen! Peren plukken, een nieuw vervoersplan en kanonnen

Een goedemorgen vanuit Domburg! (foto: Lena Schreijenberg)

De burgemeesters van de Bevelanden trappen vandaag het perenplukseizoen af. De burgemeesters gaan peren plukken bij een fruitteeltbedrijf in Kapelle. Dit is een jaarlijks terugkerende traditie om het belang van de fruitsector voor de regio Zuid-Beveland onder de aandacht te brengen.

Nieuw verkeersplan Zeeland

En om dan van groen naar verkeer te gaan: gedeputeerde Harry van de Maas legt vandaag uit hoe het vervoer in Zeeland er over vier jaar uit moet komen te zien. De provincie maakt een nieuw vervoersplan en kijkt daarvoor naar het vervoersgedrag van de Zeeuwen. Zeeuwen die dus veel gebruikmaken van het openbaar vervoer, let op!

Kanonnen!

Houd je niet van de bus, maar stap je liever op de fiets? Als je een stukje van de Groene Boulevard in Vlissingen meepikt, val je met je neus in de boter. Daar worden vandaag drie kanonnen teruggeplaatst. De kanonnen zijn voor restauratie een tijdje weggeweest uit het Vlissingse boulevardbeeld.

De kanonnen op de Groene Boulevard van Vlissingen (foto: Lianka Schepman)

Het weer

Op de laatste dag van de zomervakantie wordt het een zonnige dag. Meteen vanaf het begin schijnt de zon en in de namiddag komt de temperatuur uit op 22 tot 24 graden. Morgen wordt het zelfs nog iets warmer: 23 tot 25 graden. Zondag is het ook nog warm, maar dan is er wel iets meer bewolking.

Heb je het idee dat het deze zomer bar en boos was met het weer in Zeeland? Dat valt best mee! Volgens weermannen Jules Geirnaerdt en Jos Broeke zijn er genoeg redenen om niet te klagen over het weer.

