Joe Buck overladen met complimenten na eerste optreden Beste Zangers

Het eerste optreden van Joe Buck in De Beste Zangers (foto: AvroTros)

De zanger had niet de makkelijkste taak van de avond. Hij mocht het spits afbijten in de boerderij in Zuid-Limburg. En niet de minste artiesten keken toe: Karsu, Belle Perez, Bökkers, Anneke van Giersbergen, Alides Hidding, Roel van Velzen en presentator Jan Smit zagen hoe hij naar de microfoon liep en zijn bewerking van Baby get higher liet horen. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen stond Roel van Velzen centraal. De andere artiesten mogen dan een nummer van hem coveren.

Joe Buck kiest bekendste hit

Joe Buck wist meteen dat hij de doorbraakhit van Van Velzen wilde laten horen. "Ik moet en zal Baby get higher zingen, ik wil dit super graag doen!" Hij maakte daar wel zijn eigen versie van.

En die versie maakte indruk bij de artiest waar de aflevering gisteren om draaide. "Ik vind het heel cool dat Joe echt liet zien wat hij met zijn stem kan, van heel klein naar kopstem. Uiteindelijk bleek dat hij ook met zijn borststem het liedje weg kan blazen."

Tv-kijkers strooien met complimenten

Net als de andere zangers in het programma, waren de tv-kijkers ook onder de indruk van de versie die Joe Buck liet horen. Het publiek thuis op de bank is er vooral over te spreken dat de zanger een heel eigen draai aan het nummer heeft gegeven.

Niet iedereen heeft veel woorden nodig om te zeggen hoe goed het optreden van de Zeeuwse zanger was.

Ook Elza was te spreken over de perfomance van Joe Buck.

Danny vindt dat Joe Buck meteen een heel ander nummer heeft gemaakt. En daar is hij over te spreken.

Bea was meteen geboeid bij de start van het programma.

Misschien wel het mooiste compliment dat je als deelnemer van dit programma kan krijgen.

Dit was nog maar het eerste optreden van de zanger uit Oostburg. Hoeveel fans zal hij er straks bijkrijgen?

En niet onbelangrijk: Joe Buck kijkt zelf ook met een tevreden gevoel terug op zijn optreden van vorige week.

