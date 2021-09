CDA: gemeente Terneuzen moet serieus nadenken over opvang Afghaanse vluchtelingen

Een medewerker van Defensie legt de laatste hand aan de inrichting van de noodopvang voor Afghaanse evacues op Heumensoord (foto: ANP)

Mocht opvang niet kunnen, dan moet Terneuzen de gemeente Goes ondersteunen bij de noodopvang die mogelijk in de Zeelandhallen komt, vindt het CDA. Die opvang is niet voor Afghanen, maar voor andere vluchtelingen.

Gehoor aan oproep kabinet

"Wij vinden het belangrijk dat wij onze bijdrage leveren om mensen op te vangen die in Afghanistan onze mensen hebben veilig gehouden en daar hebben geholpen als tolk of medewerker", zegt Jos van Ginneken van het CDA in Terneuzen. Van Ginneken zegt dat zijn partij gehoor geeft aan de oproep van het kabinet aan provincies en gemeenten om meer opvangplekken voor asielzoekers te creëren, want die dreigen vol te raken vanwege de evacués uit Afghanistan.

In een schriftelijke verklaring geeft het CDA zelf al aan dat de noodopvang van vluchtelingen een gevoelig onderwerp is. "Het leek ons goed om aan te geven dat niet iedereen hier zomaar voor is. Het lijkt me goed om als volksvertegenwoordiger dan te laten zien dat je het ziet en merkt", aldus Van Ginneken.

Hoop op duidelijkheid

Het CDA hoopt in ieder geval op duidelijkheid, zodat de gemeente niet overvallen wordt op het moment dat er vluchtelingen opgevangen moeten worden. Van Ginneken hoopt die duidelijkheid te krijgen door een debat met het college van burgemeester en wethouders en raadsleden. "Wat willen we en wat kunnen we aan? En hoe nemen we dan onze verantwoordelijkheid? We kunnen wel roepen: laat de bussen maar voor rijden, maar dat is ook geen verantwoordelijkheid nemen."