Het nieuwe vervoersplan: 'Dit is de enige manier waarop we nog openbaar vervoer kunnen aanbieden'

De grootste verandering is dat de bus niet meer door de dorpen gaat rijden. "Maar", benadrukt gedeputeerde Harry van der Maas, "daar komt wel wat voor terug." De grote bus gaat alleen nog stoppen bij zogenoemde hubs. Dat zijn plekken waar je kunt overstappen op verschillende soorten openbaar vervoer. Hoeveel hubs er per gemeente gaan komen kan Van der Maas nog niet zeggen. "Daarover gaan we met gemeenten nog in gesprek."

De bushaltes in dorpen worden omgevormd tot opstaphaltes voor kleinschalig openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld de flextaxi of de buurtbus.

App of bellen

Daarnaast is het de bedoeling dat je vanaf 2024 zelf je reis helemaal regelt. "Via een app waarmee je ook direct je reis kunt betalen. De andere mogelijkheid is om te bellen met de mobiliteitscentrale. Dan helpt iemand je om je reis te organiseren en te boeken", aldus Van der Maas. Die mobiliteitscentrale wordt volgens hem de spin in het web. "Die krijgt een hele belangrijke rol. Vraag en aanbod komen daar bij elkaar."

Voor het succes van dit plan moet je kijken naar het totale mobiliteitsgedrag van inwoners" Professor Urban Intelligence - Paul van de Coevering

Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen wil de provincie data gaan gebruiken zodat ze weten wat er nodig is. "Voordat ze hiermee beginnen moeten ze al goed nadenken over het delen van de gebruikersdata van die verschillende vervoersvormen" vindt professor Van de Coevering. Hij kijkt op verzoek van Omroep Zeeland naar het conceptplan van de provincie.

Vervoersgedrag van de Zeeuwen

In het plan mist een visie op hoe de Zeeuwen nu van de ene plek naar de andere gaan. Van de Coevering: "Wat je moet doen is kijken wat het huidige gedrag van inwoners en toeristen is. Dat huidige gedrag gaat niet alleen om gebruikers van het huidige openbaar vervoer. Dat is vaak de valkuil. Je moet kijken naar het totale mobiliteitsgedrag en hoe sluit dit plan daarop aan."

Vertalen van data

Ook moet de focus liggen op het vertalen van de gebruikersdata. "Het succes van dit plan gaat staan of vallen met het monitoringssysteem. Met dit plan ga je diensten steeds specifieker aanbieden en dus moet je gedetailleerder inzicht hebben. Maar dan moet je wel weten waar je naar kijkt zodat je diensten continu kunt verbeteren. Het succes van die mobiliteitscentrale gaat daarmee het succes bepalen van de diensten voor de gebruikers."

Het nieuwe conceptplan brengt ook de vraag over de kosten met zich mee. Volgens zowel Van der Maas als Van de Coevering is deze nieuwe manier de enige om openbaar vervoer aan te kunnen blijven bieden. Dat geldt overigens niet alleen voor Zeeland, maar voor alle provincies.

Blijven de kosten gelijk?

Beide heren denken dat de kosten hetzelfde kunnen blijven. Gedeputeerde Harry van der Maas is er zelfs van overtuigd. "Wat hebben we eraan als we straks een concept hebben dat te hoog geprijsd is? Ik wil voorkomen dat de prijzen gaan stijgen en dus kleiner materieel op de weg zetten dat minder kost. Dan kun je voor minder geld meer doen." De komende maanden gaat het provinciebestuur werken aan een concreet plan van aanpak dat uiteindelijk voorgelegd zal worden aan de Provinciale Staten.