Zeeuwse scholen starten schooljaar zonder boeken: 'Hier is het laatste woord nog niet over gezegd'

Het gaat bij Pontes scholengroep om zo'n 2.800 leerlingen die zonder boeken het schooljaar moeten starten. "Juist nu we er zoveel zin in hadden om goed te starten met z'n allen, na het rommelige jaar door corona", zegt directeur bedrijfsvoering Paula de Nooijer van Pontes, waar het Goese Lyceum en Pieter Zeeman in Zierikzee onder vallen.

De Nooijer is verantwoordelijk voor de contracten over de schoolboeken. Deze week kwamen er mailtjes van bezorgde ouders binnen, dat er nog geen boeken waren geleverd. Normaal gezien worden die altijd uiterlijk in de laatste week van de schoolvakantie geleverd. Hierop heeft de school zelf contact opgenomen met Van Dijk en kreeg de school te horen dat de levering vertraging heeft opgelopen.

De Nooijer lijkt er rustig onder te blijven. "De glimlach is er, maar inwendig kook je", zegt ze. "Ik denk dan: je levert al jaren schoolboeken, je kent het proces van A tot Z. Hoe kan dit?"

Andere scholen

Ook op andere scholen speelt het probleem. Bij het CSW in Middelburg verwachten ze dat de boeken pas uiterlijk volgende week donderdag binnen zijn. Op de drie Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen in Hulst, Terneuzen en Oostburg is het ook raak, al zijn er hier ook leerlingen die hun boekenpakket wel al hebben gekregen.

Wéér een beroep op aanpassingsvermogen

Op Pontes wordt het probleem door iedere docent op z'n eigen manier opgelost. "We moeten daarmee wéér een beroep doen op het aanpassingsvermogen van de docenten. In coronatijd hebben ze hun creativiteit getoond, dus ik heb er vertrouwen in dat het goed komt, maar het vraagt wel extra inspanning. Dat is gewoon niet fijn."

Compensatie

Boekenleverancier Van Dijk is niet bereikbaar voor een reactie, maar op hun antwoordapparaat is te horen dat alle opleidingen inmiddels op de hoogte zijn gebracht van de verlate levering en dat alle boeken uiterlijk op 6 september geleverd worden. Dat blijkt uit de informatie van de scholen niet te kloppen.

Pontes geeft aan later over het probleem in gesprek te gaan over eventuele compensatie en hoe het probleem in de toekomst voorkomen kan worden. "Hier is het laatste woord nog niet over gezegd", aldus De Nooijer.