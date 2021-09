Gemeente Vlissingen onverbiddelijk: verrassingsbunker bij Britannia wordt maandag gesloopt

De opgegraven bunker bij Britannia (foto: Omroep Zeeland)

De bunker werd ontdekt toen er onderzoek werd gedaan voor een parkeerkelder onder het nieuw te bouwen hotel Britannia. Er werd gedacht dat de bunker eerder gesloopt was. Stichting Bunkerbehoud en archeologen mochten de bunker in en vonden een aantal spullen uit de Tweede Wereldoorlog zoals helmen, een kachel en munitie.

Erfgoed Slag om de schelde

Het voornemen van de gemeente om aanstaande maandag direct met de sloop van de bunker te beginnen stuitte al snel op verzet. Politieke partijen SGP en VVD in Vlissingen stelden vragen aan het college. De partijen zien in de vondst mogelijk erfgoed dat herinnert aan de Slag om de Schelde en stellen: "Daarbij vormt Britannia, eens de zetel van het Duitse commando, een historisch zeer significante plek als laatste bastion van de Duitse bezetter in Vlissingen."

Binnenkant van de bunker (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer een gebouw of constructie zoals een bunker gesloopt wordt, is daar soms een vergunning voor nodig. Voor de bouw van hotel Britannia is volgens Tamara Vork van de VVD in het voorjaar van 2021 wel een zogenoemde omgevingsvergunning afgegeven. Maar daarin is de sloop van deze bunker niet meegenomen. "Deze bunker heeft men gemist, omdat hij niet bekend was", zegt Vork. Ze wil weten of er alsnog een vergunningsprocedure doorlopen moet worden.

Geen aparte sloopvergunning nodig

De gemeente laat weten dat er een formele sloopmelding is gedaan en een onafhankelijk asbestonderzoek. Daaruit bleek dat er geen asbest aanwezig is in de bunker. Ook is er contact geweest met de Walcherse Archeologische Dienst. Die hebben ingestemd met de sloop van de bunker. Daarmee is volgens Vlissingen aan de regels voldaan.

VVD en SGP roepen op om de sloop uit te stellen tot de bunker goed in kaart is gebracht met bijvoorbeeld 3D-technieken. Ook willen ze belangstellenden de kans te geven om de bunker te bezoeken op de Open Monumentendag op 11 september. Ondanks dat, geeft de gemeente aan dat maandag 6 september begonnen wordt met de sloop.