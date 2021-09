Zeeuwse Jan op Aruba houdt de depressies in de gaten

Jan Lamper, onze Zeeuw op Aruba (foto: Omroep Zeeland)

Lamper houdt de coronaontwikkelingen nauwlettend in het oog, maar er is nog iets waar hij zich mee bezig houdt dezer dagen: orkanen. "We hadden afgelopen maandag en dinsdag heel slecht weer. Storm, wegen kapot, straten onder water. Wat blijkt? Die depressie is de orkaan Ida geworden", vertelt hij in Zeeland komt thuis. Er zijn nog drie depressies die gevaarlijk in de buurt van Aruba komen. "We volgen ze hoor, ik kijk iedere dag even op internet waar ze zijn."

Beluister hier het volledige gesprek met Jan op Aruba:

Zeeuw in het Buitenland: Jan Lamper op Aruba