De perenpluk is gestart: goeie kwaliteit, mindere opbrengst

Schipper is blij dat de zon is gaan schijnen. "Dat geeft de peren nog een boost, maar de opbrengst qua kilo's is wel een stuk minder dan voorgaande jaren."

Burgemeesters Loes Meeuwisse van Noord-Beveland, Gerben Dijksterhuis van Borsele en Fons Naterop van Kapelle plukten zoals elk jaar de eerste peren. De burgemeesters van Reimerswaal en Goes ontbraken dit jaar. De pluk door de burgemeesters is een jaarlijks terugkerende traditie om het belang van de fruitsector voor onze regio onder de aandacht te brengen.

Vierde generatie

Dat deden ze bij Maatschap Schipper in Kapelle. Dit fruitteeltbedrijf is een echt familiebedrijf. Op dit moment is het bedrijf in handen van de vierde generatie Schipper. Het bedrijf is ooit kleinschalig gestart. Maar doordat er steeds een bedrijfsopvolger klaar stond, heeft men durven uitbreiden en investeren. Op dit moment heeft de maatschap 36 hectare peren en 24 hectare appels.

5000 hectare fruit

Een kwart van het Nederlandse fruit komt uit Zeeland en daarmee heeft onze provincie met bijna 5.000 hectare een groter aandeel in de Nederlandse fruitsector dan bijvoorbeeld de Betuwe. Gemeenten Kapelle en Borsele verzorgen samen het grootste aandeel.