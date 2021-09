Buurtbewoners Tholen schrikken niet: 'Ik wist wel dat 'ie in de drugs zat'

De Gareelmakersdreef in Tholen (foto: HV Zeeland)

De dreiging wordt in verband gebracht met een reeks bedreigingen en een ontvoering in de Randstad, deze zomer. Daarbij zijn bij meerdere huizen en bedrijfspanden explosieven aangebracht, is er brand gesticht en was er sprake van een vergisontvoering. De reeks incidenten heeft waarschijnlijk te maken met de onderschepping van bijna 1.900 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

Zakenpartners

De man en vrouw die de bedreigde woning in Tholen huren zouden zakenpartners zijn van een 56-jarige man uit Alblasserdam, die in verband wordt gebracht met eerdere incidenten in het Rijnmondgebied. Hij zou volgens eigen zeggen het eigenlijke doelwit van de vergisontvoering zijn.

De buurt hoort de verhalen gelaten en schouderophalend aan. "Ik wist wel dat die man in de drugs zat", vertelt er een. En af en toe leek hij even op de hoek van de straat te wachten voordat hij doorreed naar zijn huis. "Even de kat uit de boom kijken. Of er misschien niet iets voor de deur lag." En een paar jaar geleden is zijn auto in het holst van de nacht in brand gestoken. Maar verder dan dat ging het niet.

Weinig contact

Sommige bewoners kennen de man, die al dertig jaar in de buurt woont, niet eens, of hebben hem zelfs ook nog nooit gezien. De buurt bestaat uit een paar halfvrijstaande koopwoningen en huurwoningen "waarvan de bewoners nog al eens wisselen". De enkele keer dat er echt contact was met de buurt, was hij aardig en vriendelijk. "Niks op aan te merken". Maar bang? "Nee hoor", zegt een buurman. "Zolang ze maar geen explosieven aan de deur gaan hangen"

Vandaag blijft het ook stil bij het bedreigde huis. Het oogt verlaten, rolluiken zijn dicht, de containers in de voortuin half gevuld. En dat is volgens voorbijgangers al een tijdje zo. De vrouw zou een paar maanden geleden al zijn vertrokken. Bestemming onbekend.

Reactie gemeente

De gemeente Tholen reageert voorlopig alleen schriftelijk: Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het welzijn van onze bevolking, wij nemen eventuele dreiging dan ook altijd serieus. Wanneer de politie rapportage opmaakt met het voorstel over te gaan tot het nemen van bestuurlijke maatregelen, dan zullen wij zeker bekijken op welke manier wij deze kunnen inzetten. Momenteel hebben wij nog geen dergelijk verzoek ontvangen.

