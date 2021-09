Provincie vraagt minister Visser om hulp bij verontreiniging Westerschelde: 'Onze inwoners verdienen een helder antwoord'

De provincie maakt zich zorgen over de verontreiniging in de Westerschelde (foto: Omroep Zeeland)

"De berichtgeving over chemiebedrijf 3M net over de grens in Zwijndrecht baart ons en onze inwoners zorgen", schrijft de provincie in de brief. "Bovendien blijkt uit metingen in het water van de Westerschelde en de daar gevangen vis dat deze verontreiniging nadrukkelijk in de Westerschelde aanwezig is."

De provincie geeft aan de informatie over de Vlaamse handhaving slechts te krijgen via de media. De stappen die de provincie zelf heeft gezet richting betere informatievoorziening hebben nog geen bevredigend resultaat opgeleverd. Vanwege de contacten van het ministerie zou Visser daar een rol in kunnen spelen, denkt de provincie. "De zorgen onder onze inwoners blijven en verdienen een helder en concreet antwoord."

De brief is ook verstuurd naar de Vlaamse minister Zuhal Demir. Ook de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen, evenals de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland Filip D'havé zijn meegenomen in de correspondentie.

