Ongeslagen zonder overwinning: GOES en Staphorst zitten in hetzelfde schuitje

Jelle Klap scoort voor GOES tegen Harkemase Boys (foto: Orange Pictures)

Vorige week tegen de amateurs van Ajax scoorde GOES wel, maar werd de treffer van Gianni Tiebosch afgekeurd. Ten onrechte, zo vond de middenvelder, maar feit blijft dat de Bevelanders net als tegen Sportlust'46 doelpuntloos gelijkspeelden.

"Ik denk dat we op de goede weg zijn, alleen het gebrek aan goals is natuurlijk een probleem", aldus Hollander, die wel tevreden was over de defensieve stabiliteit. Tegenvaller in dat opzicht is dat de oefenmeester moet gaan schuiven in zijn achterhoede: Renzo Roemeratoe kreeg tegen Ajax rood en is voor twee wedstrijden geschorst. "Na overleg hebben we besloten niet in beroep te gaan bij de tuchtcommissie, omdat je dan het risico loopt Renzo nog een wedstrijd extra kwijt te zijn."

Blessureleed

Wel kan Hollander weer een beroep doen op Sven Mbikulu. De middenvelder is weer hersteld van een blessure die hem tegen Ajax aan de kant hield. In de voorhoede ontbreken net als vorige week Sylvio Hage (ziek) en Guillaume Clinckemaillie (blessure).

Trainer Kevin Hollander van GOES (foto: Orange Pictures)

GOES leed vorig seizoen een 3-1 nederlaag tegen Staphorst, dat toen met name gevaar creëerde via hoekschoppen en vrije trappen. Hollander is benieuwd hoe zijn ploeg een jaar later voor de dag komt tegen dezelfde tegenstander. "Zij hebben het elftal vrijwel intact gehouden, dus ik denk dat ik redelijk weet wat we kunnen verwachten." Voor GOES geldt het tegenovergestelde: de selectie van Hollander onderging deze zomer een complete metamorfose.

Remises

Met Staphorst treffen de Bevelanders een ploeg die eveneens wacht op de eerste competitiezege. Op bezoek in Ermelo bij DVS'33 werd het 1-1 en in Overijssel werd VVSB op 0-0 gehouden. "Wat ik nog weet, is dat ze veel kopsterke spelers hebben. Daar moeten we ons in elk geval tegen wapenen", zegt Hollander.

(foto: Omroep Zeeland)